У Києві пролунало кілька потужних вибухів: що відомо на цей момент (оновлено)

Київ відбиває ракетну атаку російських терористів

У Києві вранці 2 січня пролунали потужні вибухи. Попередньо – йде робота сил протиповітряної оборони по ракетам, які запустили російські терористи по місту.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці. Зокрема, в Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку. Лунають вибухи на Оболоні", – написав він.

Гучно також у Київській області, повідомляє голова КМВА Сергій Попко.

"Повітряна тривога триває! В столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – сказано у повідомленні.

08:35 Станом на зараз після влучання уламків у жилий будинок у Солом'янському районі вже 10 постраждалих.

Уламки ракет впали на будівлі у Подільскому, Оболонському, Деснянському, Святошинському та Печерському районах.

08:31 Російські терористи все ніяк не вгамуються – запустили по Києву ще один "Кинджал". Повідомляється про роботу ППО над Києвом.

За ранок 2 січня нацисти запустили щонайменше 12 "Кинджалів", майже всі з яких намагалися вдарити по Києву.

08:15 ДТЕК повідомив про відсутність світла у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах.

Мер Кличко заявив, що є перші постраждалі під час атаки терористів.

"Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", – написав він.

08:07 Віталій Кличко повідомив про влучання уламків ракети по території об'єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі. Також він підтвердив відсутність водопостачання та електрики у деяких районах.

Тим часом військові повідомили про черговий запуск "Кинджалів" терористами.

08:04 Повідомляється про повторний пуск "Кинджалів" на Києв.

08:00 Кореспондент "Телеграфа" з місця повідомляє, що немає світла у Софіївській Борщагівці.

Також місцеві мешканці скаржаться, що на Оболоні немає світла та води.

07:55 По Києву запустили ще кілька "Кинджалів". Повідомляється про вибухи, працює ППО.

07:47 У Печерському районі зафіксовано падіння залишків ракети на ще один житловий будинок.

07:45 У КМВА повідомили про падіння решток збитих російських ракет на території столиці.

"Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку. В Оболонському районі – рештки впали на територію складських приміщень. Також в Голосіївському районі – на відкритій ділянці. Оперативні служби слідують на місця", – сказано у повідомленні.

07:42 У Києві лунають дуже потужні вибухи.

07:40 У низці районів столиці пропало світло. Причини поки що невідомі. Повітряні сили повідомляють про можливий пуск на Київ ракет "Кинджал".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що внаслідок ракетного удару російських військ по Києву в ніч на п’ятницю 29 грудня, рятувальники виявили ще чотири тіла загиблих, їх витягли з-під завалів. Загальна кількість загиблих у столиці вже – 27. 1 січня 2024 року оголошено у місті днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного терористичного акту.