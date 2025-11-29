Київ — під масованою атакою росіян. Є влучання у багатоповерхівки, жертва та постраждалі (фото)

Атака тривала всю ніч, зранку ворог знову запустив ракети

В ніч на суботу, 29 листопада, Росія здійснила комбіновану атаку на Київ та область. Ворог застосував дрони та ракети, відомо про одного загиблого та 11 постраждалих у столиці.

Що треба знати:

Вночі росіяни атакували Київ та Київщину, обстріл почався невдовзі після опівночі

В Києві є наслідки у п'яти районах, в області — у Броварах

Відомо про одного загиблого, на кількох локаціях триває розбір завалів

Про це повідомив Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У ДСНС уточнили, що внаслідок нічної атаки є пошкодження житлових будинків.

Київ

Станом на 6:30 триває ворожа атака. В Оболонському районі дрон пошкодив житлові будинки в приватному секторі — на кількох локаціях.

Шевченківський район

Пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів, пожежу ліквідовано. Медики надали допомогу одній особі.

Соломʼянський район

Уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, зайнявся зовнішній утеплювач, є часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверх. Пошкоджено припарковані автомобілі. Медики надали допомогу двом людям.

За іншою адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок — без загоряння.Також зафіксовано влучання у гараж біля житлового будинку в приватному секторі, він загорівся.

Святошинський район

Сталося влучання у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. На другому поверсі виникло займання, рятувальники врятували дитину. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів.

Дніпровський район

Є влучання у 10-поверховий житловий будинок, є руйнування 6-7 поверхів. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа. Триває розбір конструкцій.

Пошкоджена триповерхівка

Евакуація людей

Робота рятувальників

Наслідки атаки у багатоповерхівці

В квартирах виникла пожежа

Київська область

Також вночі ворог атакував Броварський і Фастівський райони. В Броварах через обстріл виникла пожежа та руйнація в девʼятиповерховому будинку на 8 та 9 поверхах. Двоє людей отримали поранення, одну людину доставлено в медичний заклад. Рятувальники евакуювали з будинку 52 людини, з яких троє дітей.

Крім того у Броварах пошкоджено приватну забудову та авто, що були припарковані поруч. Ліквідовано пожежу в гаражному кооперативі, де в результаті ворожої атаки пошкоджено 20 гаражів.

Руйнування на місці удару

Пошкоджено будівлі

Наслідки атаки

Виникло займання

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 25 листопада, Росія обстріляла Київ ракетами, а також безпілотниками. Також вранці росіяни атакували столицю "Кинджалами". Від двох ворожих атак загинуло семеро жителів Києва, ще 20 отримали поранення.