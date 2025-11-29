Рус

Київ — під масованою атакою росіян. Є влучання у багатоповерхівки, жертва та постраждалі (фото)

Олена Руденко
Наслідки атаки на Київ та Бровари Новина оновлена 29 листопада 2025, 06:42
Наслідки атаки на Київ та Бровари. Фото Колаж "Телеграф"

Атака тривала всю ніч, зранку ворог знову запустив ракети

В ніч на суботу, 29 листопада, Росія здійснила комбіновану атаку на Київ та область. Ворог застосував дрони та ракети, відомо про одного загиблого та 11 постраждалих у столиці.

Що треба знати:

  • Вночі росіяни атакували Київ та Київщину, обстріл почався невдовзі після опівночі
  • В Києві є наслідки у п'яти районах, в області — у Броварах
  • Відомо про одного загиблого, на кількох локаціях триває розбір завалів

Про це повідомив Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У ДСНС уточнили, що внаслідок нічної атаки є пошкодження житлових будинків.

Київ

Станом на 6:30 триває ворожа атака. В Оболонському районі дрон пошкодив житлові будинки в приватному секторі — на кількох локаціях.

Шевченківський район

Пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів, пожежу ліквідовано. Медики надали допомогу одній особі.

Соломʼянський район

Уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, зайнявся зовнішній утеплювач, є часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверх. Пошкоджено припарковані автомобілі. Медики надали допомогу двом людям.

За іншою адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок — без загоряння.Також зафіксовано влучання у гараж біля житлового будинку в приватному секторі, він загорівся.

Святошинський район

Сталося влучання у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. На другому поверсі виникло займання, рятувальники врятували дитину. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів.

Дніпровський район

Є влучання у 10-поверховий житловий будинок, є руйнування 6-7 поверхів. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа. Триває розбір конструкцій.

Наслідки атаки Росії на Київ 29.11.2025
Пошкоджена триповерхівка
Наслідки атаки Росії на Київ 29.11.2025
Евакуація людей
Наслідки атаки Росії на Київ 29.11.2025
Робота рятувальників
Наслідки атаки Росії на Київ 29.11.2025
Наслідки атаки у багатоповерхівці
Наслідки атаки Росії на Київ 29.11.2025
В квартирах виникла пожежа

Київська область

Також вночі ворог атакував Броварський і Фастівський райони. В Броварах через обстріл виникла пожежа та руйнація в девʼятиповерховому будинку на 8 та 9 поверхах. Двоє людей отримали поранення, одну людину доставлено в медичний заклад. Рятувальники евакуювали з будинку 52 людини, з яких троє дітей.

Крім того у Броварах пошкоджено приватну забудову та авто, що були припарковані поруч. Ліквідовано пожежу в гаражному кооперативі, де в результаті ворожої атаки пошкоджено 20 гаражів.

Наслідки атаки РФ на Бровари 11 листопада 2025
Руйнування на місці удару
Наслідки атаки РФ на Бровари 11 листопада 2025
Пошкоджено будівлі
Наслідки атаки РФ на Бровари 11 листопада 2025
Наслідки атаки
Наслідки атаки РФ на Бровари 11 листопада 2025
Виникло займання

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 25 листопада, Росія обстріляла Київ ракетами, а також безпілотниками. Також вранці росіяни атакували столицю "Кинджалами". Від двох ворожих атак загинуло семеро жителів Києва, ще 20 отримали поранення.

