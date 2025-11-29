Число жертв российской атаки на Киев возросло. Часть столицы без света

Атака продолжалась всю ночь, утром враг снова запустил ракеты

В ночь на субботу, 29 ноября, Россия совершила комбинированную атаку на Киев и область. Враг применил дроны и ракеты, число погибших возросло до двух человек, еще 15 пострадали.

Что нужно знать:

Ночью и утром россияне устроили массированный обстрел Киева — на столицу летело много дронов и ракет

Число погибших возросло до двух человек, еще 15 пострадали

В результате атаки возникли пожары и разрушения в многоэтажках столицы, работают спасатели

7:45 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях утренней атаки дронами на Киев. Мониторинги писали, что враг запустил на Киевскую область одновременно от 800 до 100 беспилотников. Кличко подтвердил взрывы в столице с утра, работали Силы ПВО. В общей сложности, от ночной и утренней атак РФ в столице 15 пострадавших, число погибших возросло до двух человек (информация по состоянию на 7:52). В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории утром возникли пожары.

Дарницкий район

В Дарницком районе есть попадание обломков в жилой дом. По другому адресу произошло падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Есть возгорание на шестом этаже дома.

Часть Киева без электричества

В некоторых районах города в результате атаки возникли перебои со светом: без электроэнергии западная часть столицы. Энергетики будут работать над возобновлением энергоснабжения. В жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. В ГСЧС уточнили, что в результате ночной атаки повреждение жилых домов.

Киев

По состоянию на 6:30 продолжается атака противника. В Оболонском районе дрон повредил жилые дома в частном секторе – на нескольких локациях.

Шевченковский район

Поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей, пожар ликвидирован. Медики оказали помощь одному человеку.

Соломенский район

Обломки упали на 25-этажный жилой дом, загорелся наружный утеплитель, есть частичное разрушение фасада с 1 по 3 этаж. Повреждены припаркованные автомобили. Медики оказали помощь двум людям.

По другому адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом — без возгорания. Также зафиксировано попадание в гараж возле жилого дома в частном секторе, он загорелся.

Святошинский район

Произошло попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. На втором этаже возникло возгорание, спасатели спасли ребенка. Из-под обломков было деблокировано тело погибшего. Пожар ликвидирован, идет разбор завалов.

Днепровский район

Есть попадание в 10-этажный жилой дом, разрушение 6-7 этажей. С 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильный человек. Продолжается разбор конструкций.

Поврежденная трехэтажка

Эвакуация людей

Работа спасателей

Последствия атаки в многоэтажке

В квартирах возник пожар

Киевская область

Также ночью враг атаковал Броварской и Фастовский районы. В Броварах из-за обстрела возник пожар и разрушение в девятиэтажном доме на 8 и 9 этажах. Два человека получили ранения, один человек доставлен в медицинское учреждение. Спасатели эвакуировали из дома 52 человека, из которых трое детей.

Кроме того, в Броварах повреждена частная застройка и авто, которые были припаркованы рядом. Ликвидирован пожар в гаражном кооперативе, где в результате вражеской атаки повреждено 20 гаражей.

Разрушение на месте удара

Повреждены здания

Последствия атаки

Возникло возгорание

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 25 ноября, Россия обстреляла Киев ракетами, а также беспилотниками. Также утром россияне атаковали столицу "Кинжалами". От двух вражеских атак погибли семь жителей Киева, еще 20 получили ранения.