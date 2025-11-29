Укр

Число жертв российской атаки на Киев возросло. Часть столицы без света

Елена Руденко
Последствия атаки на Киев и Бровары Новость обновлена 29 ноября 2025, 08:07
Последствия атаки на Киев и Бровары. Фото Коллаж "Телеграф"

Атака продолжалась всю ночь, утром враг снова запустил ракеты

В ночь на субботу, 29 ноября, Россия совершила комбинированную атаку на Киев и область. Враг применил дроны и ракеты, число погибших возросло до двух человек, еще 15 пострадали.

Что нужно знать:

  • Ночью и утром россияне устроили массированный обстрел Киева — на столицу летело много дронов и ракет
  • Число погибших возросло до двух человек, еще 15 пострадали
  • В результате атаки возникли пожары и разрушения в многоэтажках столицы, работают спасатели

7:45 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях утренней атаки дронами на Киев. Мониторинги писали, что враг запустил на Киевскую область одновременно от 800 до 100 беспилотников. Кличко подтвердил взрывы в столице с утра, работали Силы ПВО. В общей сложности, от ночной и утренней атак РФ в столице 15 пострадавших, число погибших возросло до двух человек (информация по состоянию на 7:52). В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории утром возникли пожары.

Дарницкий район

В Дарницком районе есть попадание обломков в жилой дом. По другому адресу произошло падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Есть возгорание на шестом этаже дома.

Часть Киева без электричества

В некоторых районах города в результате атаки возникли перебои со светом: без электроэнергии западная часть столицы. Энергетики будут работать над возобновлением энергоснабжения. В жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. В ГСЧС уточнили, что в результате ночной атаки повреждение жилых домов.

Киев

По состоянию на 6:30 продолжается атака противника. В Оболонском районе дрон повредил жилые дома в частном секторе – на нескольких локациях.

Шевченковский район

Поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей, пожар ликвидирован. Медики оказали помощь одному человеку.

Соломенский район

Обломки упали на 25-этажный жилой дом, загорелся наружный утеплитель, есть частичное разрушение фасада с 1 по 3 этаж. Повреждены припаркованные автомобили. Медики оказали помощь двум людям.

По другому адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом — без возгорания. Также зафиксировано попадание в гараж возле жилого дома в частном секторе, он загорелся.

Святошинский район

Произошло попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. На втором этаже возникло возгорание, спасатели спасли ребенка. Из-под обломков было деблокировано тело погибшего. Пожар ликвидирован, идет разбор завалов.

Днепровский район

Есть попадание в 10-этажный жилой дом, разрушение 6-7 этажей. С 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильный человек. Продолжается разбор конструкций.

Последствия атаки России на Киев 29.11.2025
Поврежденная трехэтажка
Последствия атаки России на Киев 29.11.2025
Эвакуация людей
Последствия атаки России на Киев 29.11.2025
Работа спасателей
Последствия атаки России на Киев 29.11.2025
Последствия атаки в многоэтажке
Последствия атаки России на Киев 29.11.2025
В квартирах возник пожар

Киевская область

Также ночью враг атаковал Броварской и Фастовский районы. В Броварах из-за обстрела возник пожар и разрушение в девятиэтажном доме на 8 и 9 этажах. Два человека получили ранения, один человек доставлен в медицинское учреждение. Спасатели эвакуировали из дома 52 человека, из которых трое детей.

Кроме того, в Броварах повреждена частная застройка и авто, которые были припаркованы рядом. Ликвидирован пожар в гаражном кооперативе, где в результате вражеской атаки повреждено 20 гаражей.

Последствия атаки РФ на Бровары 11 ноября 2025 года
Разрушение на месте удара
Последствия атаки РФ на Бровары 11 ноября 2025 года
Повреждены здания
Последствия атаки РФ на Бровары 11 ноября 2025 года
Последствия атаки
Последствия атаки РФ на Бровары 11 ноября 2025 года
Возникло возгорание

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 25 ноября, Россия обстреляла Киев ракетами, а также беспилотниками. Также утром россияне атаковали столицу "Кинжалами". От двух вражеских атак погибли семь жителей Киева, еще 20 получили ранения.

