Число погибших в Киеве выросло. Детали, фото и видео поврежденной многоэтажки

Продолжаются аварийно-спасательные работы

В ночь на вторник, 25 ноября, Россия обстреляла Киев ракетами и беспилотниками, а рано утром ударила "Кинжалами". В результате атак погибло шестеро людей.

Что нужно знать:

Россия ночью использовала для ударов по столице ракеты "Калибр" и беспилотники, а утром ударила "Кинжалами"

В результате атаки повреждены две многоэтажки

В Днепровском районе подтверждена гибель двух человек, в Святошинском — четверых

9:50 В ГСЧС сообщили, что в столице из-за российской атаки погибли шесть человек. Еще 14 пострадали, уточнил Кличко, в том числе ребенок. 18 человек удалось спасти.

Святошинский район – в результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела четырех погибших, еще три человека ранены. Пожар ликвидирован.

Печерский и Днепровский районы – продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.

Враг с начала суток дважды атаковал столицу – ночью и утром. О последствиях утреннего удара читайте здесь: Рядом с местом попадания обнаружили погибших. Что известно о последствиях удара по Киеву "Кинжалами"

7:30 По состоянию на утро в результате ночной атаки два человека погибли, в том числе 86-летняя женщина, — Ткаченко. Кроме того, известно о семи раненых, в том числе пострадал ребенок.

Последствия утренней атаки также есть в Святошинском районе. По данным Кличко, там разрушения в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

Есть информация, что в результате утренних обстрелов по меньшей мере двое киевлян пострадали в Святошинском районе. Также есть повреждения в Дарницком районе, Тимур Ткаченко

Печерский район

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, произошло попадание обломков в жилой 22-этажный дом на Печерске. Есть разрушения, на уровне с 4 по 7 этажа возник пожар. На месте работает ГСЧС.

Днепровский район

Также, проинформировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Днепровском районе возник сильный пожар на последних этажах 9-этажки. В ГСЧС сообщили, что из-за попадания в здание есть разрушения и возник пожар на 6-7 этажах. Подтверждена гибель двух человек.

В результате попадания в 9-этажный дом 2 человека погибли, 5 пострадали, 17 человек спасены, среди них 3 детей. Пожар на уровне 5-8 этажей ликвидирован. Продолжаются работы по разбору конструкций и поиску вероятных пострадавших, — сказано в сообщении

На месте побывал фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов. На его кадрах — поврежденная 9-этажка, спасенные люди, работа ГСЧС.

Пожар в поврежденном доме

Дом получил значительные повреждения

Спасатели спасли 17 человек

Работа спасателей

Люди возле своего поврежденного дома

Спасательная операция

Спасатели в поврежденной многоэтажке

Как писал "Телеграф", вечером в понедельник, 24 ноября, президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что в эти дни и недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам и угрозам ударов.