Российский дрон убил мать двоих детей в Харькове, они чудом спаслись (фото и видео)

Помимо погибших еще 17 жителей города пострадали от российской атаки

Вечером 23 ноября россияне ударили беспилотниками по трем районам города Харькова. Под удар попали частные дома, число погибших возросло до четырех человек.

Что нужно знать:

В день переговоров в Женеве РФ решила продемонстрировать, как она стремится к миру, ударив по гражданским

Из-за вражеской атаки горели три жилых дома и объект инфраструктуры

Среди пострадавших по меньшей мере двое детей

Как сообщил Олег Синегубов, начальник Харьковской ОГА, под завалами обнаружили тело 69-летней женщины. Также погибли еще три человека — 61-летняя и 41-летняя женщины и 55-летний мужчина.

Масштабный пожар на месте атаки

Пылали разрушенные здания

На месте работали психологи

Собака на руинах своего дома

Спасатели оперативно взялись за ликвидацию последствий

На месте работали ГСЧС и медики

Погибла мать двоих детей, они чудом спаслись

Известно, что погибла 41-летняя мать двоих детей. Дети с мужем успели выскочить из дома, а мама осталась под завалами.

Атака России на Харьков 23 ноября

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, еще 17 жителей Харькова пострадали от российской атаки. По уточненной информации Ситуационного центра враг нанес 15 ударов по шести локациям областного центра.

В Харьковской областной прокуратуре проинформировали, что под ударами находились три района города. Повреждены жилые дома и предприятие.

Шевченковский район — попадание по частным домам. Погибли три женщины. Ранения и острую стрессовую реакцию получили семь человек, среди которых 11-летняя девочка.

— попадание по частным домам. Погибли три женщины. Ранения и острую стрессовую реакцию получили семь человек, среди которых 11-летняя девочка. Салтовский район — поврежден объект энергетической инфраструктуры и жилые дома. Пострадали шесть человек, в том числе 12-летний парень, раненный обломками стекла.

— поврежден объект энергетической инфраструктуры и жилые дома. Пострадали шесть человек, в том числе 12-летний парень, раненный обломками стекла. Холодногорский район – под ударом оказалось гражданское предприятие. Погиб 63-летний охранник.

Как сообщал Телеграф, вечером 23 ноября спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара России по многоэтажке в Тернополе 19 ноября. Подтверждена гибель 34 человек. Пропавшими без вести считаются двое мужчин, три женщины и ребенок. Ракета могла уничтожить все фрагменты тел и их невозможно найти.