Переговоры в Женеве и увеличение числа жертв в Харькове. Хронология войны - день 1370

24 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре понедельник, 24 ноября 2025 года. На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений. Больше всего враг атакует на Покровском направлении, где было зафиксировано 55 штурмов позиций украинских защитников. Россияне нанесли 15 ударов дронами по шести локациям Харькова. На данный момент уже известно о 15 пострадавших. Как стало известно, рабочая версия "мирного плана" отличается от ранее опубликованного. Зарубежные журналисты утверждают, что во время переговоров в Женеве украинская и американская стороны изменили документ.

Как проходит 1370-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 24 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В некоторых регионах Украины объявлена ​​воздушная тревога.

Карта тревог

Угроза применения БПЛА в Запорожской области, сообщают мониторинговые каналы. Также российские дроны зафиксированы на Черниговщине в районе Славутича, курс южный/юго-западный.

