В Запорожье растет число погибших, а Зеленский отреагировал на мирный план США. Хронология войны – день 1367

На календаре пятница, 21 ноября. Россияне давят на поле боя, пытаясь продвинуться возле Покровска, в направлении Краматорска, Запорожья и в Днепропетровской области. Тем временем появились подробности "плана" Трампа по миру в Украине, который содержит 28 пунктов. На его реализацию возлагают большие надежды в США, хотя, судя по заявлениям Владимира Путина, Россия пока не тяготеет к остановке войны.

Как проходит 1367-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Пять человек погибли, трое получили ранения в результате вражеского удара по Запорожью, — ОВА.

США дали свой план: я отметил, что именно для нас принципиально. Мы не будем делать резкие заявления. В ближайшие дни поговорю с Трампом, не хотим упустить возможность Штатов реально приблизить мир, — Зеленский.

