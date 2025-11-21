У Запоріжжі зростає кількість загиблих, а Зеленський відреагував на "мирний план" США. Хронологія війни – день 1367

21 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 21 листопада. Росіяни тиснуть на полі бою, намагаючись просунутись біля Покровська, у напрямку Краматорська, Запоріжжя та на Дніпропетровщині. Тим часом зʼявились подробиці "плану" Трампа щодо миру в Україні, який містить 28 пунктів. На його реалізацію покладають великі надії у США, хоча, судячи з заяв Володимира Путіна, Росія поки не тяжіє до зупинення війни.

Як проходить 1367-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Пʼятеро людей загинули, троє дістали поранень внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, — ОВА.

США дали свій план: я окреслив, що саме для нас принципово. Ми не будемо робити різких заяв. Найближчими днями поговорю з Трампом, не хочемо втратити можливість Штатів реально наблизити мир, — Зеленський.

