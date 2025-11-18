Наслідки удару по Дніпру, візит Зеленського до Іспанії. Хронологія війни — день 1364

18 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 18 листопада 2025 року. Ситуація у Покровську залишається важкою. Російські окупанти 34 рази намагалися узяти штурмом позиції українських підрозділів. ЗС РФ атакували Дніпро десятками дронів, у місті було чути багато вибухів, виникли пожежі.

Як проходить 1364-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

09:55 Президент Володимир Зеленський анонсував нові закордонні зустрічі, а також законодавчі ініціативи, які "потрібні нашій державі". 18 листопада він зустрічатиметься із представниками влади Іспанії, а на 19 число запланований візит до Туреччини.

На Чернігівщині внаслідок атаки ворога загинуло двоє літніх жінок у Городні. Росіяни атакували місто дронами, пошкоджені житлові будинки та непрацююче підприємство.

У Дніпрі через атаку росіян постраждало двоє людей — 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Обоє в стані середньої тяжкості. Наразі вони госпіталізовані, про них турбуються медики. У місті внаслідок ворожого удару сталося кілька пожеж. Пошкоджено двоповерхову будівлю, де знаходилися офіси медіа, а також транспортне і приватне підприємства, магазини, СТО, заклад громадського харчування. Понівечено шість багатоквартирних будинків, гаражі, потрощено чимало автівок.

Херсон частково знеструмлений унаслідок чергової атаки російських окупантів. Як повідомили в МВА, проблеми з електропостачанням спостерігаються в усіх районах міста. На жаль, також можливі перебої із централізованим водопостачанням у багатоповерхівках.

"Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-ремонтні роботи", — додали представники влади.

07:00 На Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині цієї ночі лунали вибухи. Ворог атакував мирні міста і села ударними безпілотниками. Деталі щодо збиття чекаємо від Повітряних Сил.

На території окупованої Донеччини спостерігаються проблеми з електропостачанням. Місцеві пабліки пишуть, що поблизу міста Зугрес стався приліт — на території Зуївської ТЕС, підконтрольної росіянам. Частина Донецька та деякі інші населені пункти — без світла;

Reuters: Трамп готовий підписати документ щодо нового пакета санкцій проти Росії, але має умову. Зокрема, він хоче мати право щодо остаточного ухвалення таких обмежень, заявив журналістам високопоставлений представник Білого дому;

В Росії сталася серйозна аварія на газопроводі в Омській області. Очевидці повідомляли про потужний вибух та подальшу масштабну пожежу внаслідок начебто витоку газу.

00:13 У мережі показали, як у Дніпрі після ударів горять машини на тлі зруйнованого житлового будинку.

00:17 Дніпро атакували понад 40 шахедами, повідомили у Збройних силах.

Про новини та події 17 листопада "Телеграф" розповідав тут: Атака дронів на Дніпро та новий пакет санкцій проти РФ. Хронологія війни — день 1363

Про те, що відбувалося 16 листопада, читайте у трансляції: Нові вибухи в Росії та безглузді заяви Орбана. Хронологія війни — день 1362

Із ситуацією в Україні 15 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни розстріляли полонених та провалили дедлайни у Покровську. Хронологія війни — день 1361