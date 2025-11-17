Важкі бої у Покровську та блекаут у Донецьку. Хронологія війни — день 1363

17 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 17 листопада 2025 року. Покровський напрямок наразі залишається найгарячішим на фронті. Впродовж доби росіяни 66 разів намагалися атакувати позиції українських бійців. Тим часом дрони вразили підстанцію "Чайкіно 330". "Блекаут" настав у Донецьку, Макіївці, Єнакієвому та Горлівці.

Як проходить 1363-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У низці областей України оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог

Повітряні сили інформують про ворожі БПЛА на Одещині та Херсонщині.

