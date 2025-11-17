Вночі Росія вдарила ракетами по Харківщині. Є жертви, серед постраждалих діти (фото)

На початку повномасштабної війни місто зазнало жахів російської окупації

В ніч на понеділок, 17 жовтня, Росія вдарила ракетами по місту Балаклія Харківської області. За попередніми даними загинули троє людей, кількість постраждалих зросла до восьми.

Що треба знати:

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Балаклії, пошкоджено житлові будинки

Загинули люди, кількість постраждалих зросла

Серед поранених є неповнолітні

Оновлено. Начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов поінформував, що кількість загиблих від ракетного удару по Балаклії зросла до трьох людей. На місці продовжують працювати рятувальники, дані про постраждалих уточнюються. Внаслідок ворожих ударів знеструмлено Балаклійську та Ізюмську громади Харківської області.

Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них — діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Девʼять постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування, Віталій Карабанов

Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі. На місці обстрілу працюють підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога.

Наслідки ракетного удару РФ по Балаклії

За даними Синєгубова, серед постраждалих двоє дітей віком 14 і 12 років. Також поранення отримав 61-річний чоловік, який звернувся за медичною допомогою та був госпіталізований.

Пів року Балаклія була в російській окупації

Нагадаємо, у 2022 році Балаклія була окупована російськими військами та пів року жило в окупації. Сили оборони України звільнили місто 8 вересня того ж року.

Після звільнення міста місцеві жителі, що пережили окупацію, розповіли про катування і знущання ворожих солдатів над мирним населенням. Як розповіла місцева вчителька, людей били палками та електрошокерами.

Як повідомляв "Телеграф", зранку у суботу, 15 листопада росіяни прицільно вдарили дроном по ринку в Чорноморську на Одещині. Дрон спікірував на людей, що стояли в черзі до машини з картоплею. Загинуло двоє людей, було також багато поранених.