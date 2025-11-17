Ночью Россия ударила ракетами по Харьковщине. Есть жертвы, среди пострадавших дети (фото)

В начале полномасштабной войны город испытал ужасы российской оккупации

В ночь на понедельник, 17 октября, Россия ударила ракетами по городу Балаклея Харьковской области. По предварительным данным, погибли трое людей, количество пострадавших возросло до десяти.

Что нужно знать:

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Балаклее, повреждены жилые дома

Погибли люди, количество пострадавших выросло

Среди раненых есть несовершеннолетние

Обновлено. Начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов проинформировал, что число погибших от ракетного удара по Балаклее возросло до трех человек. На месте продолжают работать спасатели, данные о пострадавших уточняются. В результате вражеских ударов обесточены Балаклейская и Изюмская общины Харьковской области.

Еще 10 человек получили ранения, среди них — дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение, Виталий Карабанов

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В результате вражеской атаки повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили. На месте обстрела работают подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь.

Последствия ракетного удара РФ по Балаклее

По данным Синегубова, среди пострадавших двое детей в возрасте 14 и 12 лет. Также ранения получил 61-летний мужчина, который обратился за медицинской помощью и был госпитализирован.

Полгода Балаклея была в российской оккупации

Напомним, в 2022 году Балаклея была оккупирована российскими войсками и полгода жила в оккупации. Силы обороны Украины освободили город 8 сентября того же года.

После освобождения города местные жители, пережившие оккупацию, рассказали о пытках и издевательствах вражеских солдат над мирным населением. Как рассказала местная учительница, людей били палками и электрошокерами.

Как сообщал "Телеграф", утром в субботу, 15 ноября россияне прицельно ударили дроном по рынку в Черноморске Одесской области. Дрон спикировал на людей, стоящих в очереди к машине с картошкой. Погибли два человека, было также много раненых.