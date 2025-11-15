Ее квартира стала эпицентром удара дрона. Россияне убили вдову первой жертвы взрыва на ЧАЭС (фото)

Пожилая женщина получила тяжелые ожоги

В субботу, 15 ноября, на следующий день после массированного удара России по жилым домам Киева, в больнице скончалась пожилая женщина, пострадавшая во время атаки. Это вдова первой жертвы Чернобыльской катастрофы Наталья Ходемчук.

Что нужно знать:

Утром 15 ноября в больнице скончалась седьмая жертва удара по Киеву, что РФ нанесла накануне

Квартира вдовы первого погибшего после взрыва на ЧАЭС Натальи Ходемчук стала эпицентром попадания вражеского дрона

Она получила ожоги 45% тела, спасти женщину медики не смогли

О смерти седьмой жертвы российских обстрелов 14 ноября сообщили в КГВА. Как информирует ТСН, квартира Натальи Ходемчук расположеная на седьмом этаже одного из домов на столичной Троещине, стала эпицентром "прилета" вражеского дрона.

Наталья Ходемчук

Женщина получила ожоги 45% тела и была госпитализирована. К сожалению, медики не смогли спасти пострадавшую, ситуация была осложнена сахарным диабетом второго типа, ишемической и гипертонической болезнью.

Дом в Деснянском районе, пострадавший в ходе атаки РФ

Валерий Ходемчук — первая жертва Чернобыльской катастрофы

Валерий стал первым погибшим на ЧАЭС. За несколько дней до аварии он отпраздновал 35-летний юбилей и годовщину бракосочетания. Ходемчук был оператором циркуляционного насоса реакторного цеха и именно в момент взрыва наблюдал за сильно трясущимся насосом. Мужчину искали восемь коллег, но не нашли. Его тело осталось погребенным под завалами 4-го энергоблока.

Валерий Ходемчук

Мемориальная доска Валерию Ходемчуку рядом с 4 энергоблоком ЧАЭС

Валерий Ходемчук посмертно награжден орденом "Знак почета" и орденом "За мужество" III ст. Мужчина эпизодически показан в мини сериале компании HBO "Чернобыль" (роль сыграл Киран О’Брайен).

Наталья Ходемчук рассказывала о муже

С будущей женой Натальей он познакомился в столовой Припяти, где она работала. У них родилось двое детей.

Свадьба Валерия и Натальи

Кроме того, он упоминается в документальном фильме "Чернобыль: Два цвета времени" (Укртелефильм, 1986-88). Также Ходемчука упомянула Лина Костенко в книге "Записки українського самашедшого" (2011).

Как сообщал "Телеграф", в Киеве мужчина потерял родителей из-за атаки россиян 14 ноября. На пожилых супругов упала потолочная плита.