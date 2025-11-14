В Киеве повреждена многоэтажка на Лесном массиве: есть погибшие и раненые (фото)

Киев атаковали ракетами и дронами. Погибли по меньшей мере четыре человека, среди них — супруги, только что вернувшиеся в Киев.

Россия в ночь на 14 ноября била по столице Украины — в Киеве пострадали десятки жилых домов. Среди них многоэтажка на Лесном массиве в Деснянском районе.

Что нужно знать

Россия ударила по многоэтажке на Лесном массиве

Для жителей открыты Пункты незламности, коммунальные службы возобновляют электроснабжение и тепло в пострадавших районах

По меньшей мере четыре человека погибли, 27 ранены

На месте работал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На его фото видно, что жилой дом получил значительные повреждения – разрушенна часть наружных стен. Удар пришелся в середину дома, но задел с первого до последнего этажа.

Стены дома разорвало /Ян Доброносов, "Телеграф" Дом поврежден на нескольких этажах /Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия взрыва на Лесном проспекте /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия взрыва на Лесном проспекте /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия взрыва на Лесном проспекте /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия взрыва на Лесном проспекте /Ян Доброносов, "Телеграф"

На месте работают спасатели и медики, оказывая помощь пострадавшим, также в Деснянском районе уже работают Пункты незламности, где жители поврежденных домов могут получить временное убежище.

На месте работают спасательные службы /Ян Доброносов, "Телеграф" На месте работают психологи ГСЧС /Ян Доброносов, "Телеграф" Люди выбежали из квартир в чем были /Ян Доброносов, "Телеграф" Сообщают о пострадавших /Ян Доброносов, "Телеграф"

В Пунктах незламности доступны горячие напитки, вода, пледы и места для отдыха. На месте дежурят социальные работники и психологи.

Адреса пунктов в Деснянском районе:

Школа №270 — просп. Червоной Калины, 21-В

Школа №147 — просп. Лесной, 17-Б

Помещение — просп. Лесной, 23-А.

Удар пришелся на обычную многоэтажку, где жили украинцы /Ян Доброносов, "Телеграф" Пострадавшие в отчаянии /Ян Доброносов, "Телеграф"

Всего в столице известно о, по меньшей мере, четырех погибших. Андрей в одну ночь потерял обоих родителей – они были в одной из пострадавших квартир. Ждет, пока деблокируют тела.

Подробнее об его истории: В Киеве мужчина потерял обоих родителей из-за атаки россиян: потолочная плита похоронила пожилых супругов

Андрей с семьей ждут известия от ГСЧС

По данным главы Киевской МВА, Тимура Ткаченко, в результате ночной атаки погибли четыре человека (на 9 утра). Еще 27 получили ранения, 15 человек госпитализировали. Число может уточняться, поскольку спасатели продолжают работать на местах разрушений. Из-под завалов извлекают тела погибших.

Спасатели извлекают из руин тела погибших

Энергетики сообщают, что в столице действуют плановые графики отключения электроснабжения, а локальные аварийные отключения, вызванные атакой, уже ликвидированы. Перебои с отоплением остаются в Деснянском и части Подольского района – коммунальные службы работают над восстановлением тепла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночью удары по Киеву и другим городам можно было увидеть в режиме онлайн. В частности, на камерах мог быть зафиксирован и удар ракетой "Циркон" по Сумам.