У Києві пошкоджено багатоповерхівку на Лісовому масиві: є загиблі й поранені (фото)

Київ атакували ракетами та дронами. Загинули щонайменше чотири людини, серед них — подружжя, яке щойно повернулося до Києва.

Росія в ніч на 14 листопада била по столиці України — у Києві постраждали десятки житлових будинків. Серед них — багатоповерхівка на Лісовому масиві в Деснянському районі.

Що потрібно знати

Росія вдарила по багатоповерхівці на Лісовому масиві

Для мешканців відкриті Пункти незламності, комунальні служби відновлюють електропостачання й тепло у постраждалих районах

Щонайменше четверо людей загинули, 27 поранені

На місці працював фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На його фото видно, що житловий будинок отримав значні пошкодження — зруйнована частина зовнішніх стін. Удар припав в середину будинку, але зачепив з першого до останнього поверхи.

Стіни будинку розірвало /Ян Доброносов, "Телеграф" Будинок пошкоджений на кількох поверхах /Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки вибуху на Лісовому проспекті /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки вибуху на Лісовому проспекті /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки вибуху на Лісовому проспекті /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки вибуху на Лісовому проспекті /Ян Доброносов, "Телеграф"

На місці працюють рятувальники та медики, надаючи допомогу постраждалим, також у Деснянському районі вже працюють Пункти незламності, де мешканці пошкоджених будинків можуть отримати тимчасовий прихисток.

На місці працюють рятувальні служби /Ян Доброносов, "Телеграф" На місці працюють психологи ДСНС /Ян Доброносов, "Телеграф" Люди вибігли з квартир в чому були /Ян Доброносов, "Телеграф" Повідомляють про постраждалих /Ян Доброносов, "Телеграф"

У Пунктах незламності доступні гарячі напої, вода, пледи та місця для відпочинку. На місці чергують соціальні працівники та психологи.

Адреси пунктів у Деснянському районі:

Школа №270 — просп. Червоної Калини, 21-В

Школа №147 — просп. Лісовий, 17-Б

Приміщення — просп. Лісовий, 23-А.

Удар припав на звичайну багатоповерхівку, де жили українці /Ян Доброносов, "Телеграф" Постраждалі у розпачі /Ян Доброносов, "Телеграф"

Загалом у столиці відомо про щонайменше чотирьох загиблих людей. Андрій в одну ніч втратив обох батьків — вони були в одній з постраждалих квартир. Чекає, поки деблокують тіла.

Андрій з родиною чекають на звістки від ДСНС

За даними голови Київської МВА, Тимура Ткаченка, внаслідок нічної атаки загинули чотири людини (станом на 9 ранку). Ще 27 зазнали поранень, 15 людей ушпиталили. Кількість може уточнюватися, оскільки рятувальники продовжують працювати на місцях руйнувань. З-під завалів дістають тіла загиблих.

Рятувальники дістають з руїн тіла загиблих

Енергетики повідомляють, що у столиці діють планові графіки відключення електропостачання, а локальні аварійні відключення, спричинені атакою, вже ліквідовано. Перебої з опаленням залишаються в Деснянському та частині Подільського району — комунальні служби працюють над відновленням тепла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вночі удари по Києву та інших містах можна було побачити в режимі онлайн. Зокрема, на камерах міг бути зафіксований і удар ракетою "Циркон" по Сумах.