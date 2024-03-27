Ракета "Циркон" долітає до Києва за 6 хвилин. Усе про небезпечну зброю росіян

Після збиття бойова частина може принести смерть куди завгодно. Де вона впаде — лотерея

Росія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" під час минулої атаки на Київ 25 березня. Небезпечна зброя долетіла до столиці за лічені хвилини. Повітряні Сили продемонстрували диво і збили снаряд над містом, але уламки завдали руйнувань. "Телеграф" розповідає детальніше, що відомо про цю зброю.

Що відомо про ракету "Циркон"

Це новітня маневруюча гіперзвукова крилата ракета, яка вважається секретною зброєю РФ. Призначена для ураження кораблів і є модернізованою версією П-800 "Онікс". Оснащена новим типом двигуна — повітряно-ракетним, що дозволяє їй маневрувати. Швидкість змінюється протягом всього шляху, а висота польоту "обманює" радари.

Ракета Циркон

Випробування ракети "Циркон"

Гіперзвукова ракета "Циркон" з 2011 року розроблялася Науково-виробничим об'єднанням машинобудування в Реутові Московської області. Льотні випробування боєприпасу проводять з 2015-го року.

Випробувальний пуск ракети "Циркон"

У 2020 році російське Міноборони розповідало про успішне випробування ракети. Запуск відбувався з корабля "Адмірал Горшков" у Білому морі, вона вразила берегову мішень на відстані 500 км.

У 2021 році росіяни вперше провели випробувальний пуск з підводного атомного човна "Северодвинск" у Баренцевому морі вночі. Випробування визнано успішними, "Циркон" нібито влучив у морську ціль на відстані 450 км. Швидкість польоту вказали як 8 Махів (це у 8 разів більше від швидкості звуку).

Під час навчань також імітувалися спроби перехоплення, на підставі чого згодом було заявлено, нібито "Циркон" може уникати всіх наявних протиракетних систем, оскільки ракета покрита плазмою, крізь яку ефірні хвилі радара її просто не бачать.

На початку 2023-го ракети були прийняті на озброєння.

Характеристики російської ракети "Циркон"

Швидкість. Російські джерела заявляють, що ракета ЗМ22 "Циркон" має величезну швидкість – 8-9 Махів (10 тис. км\година). Але важлива деталь: вона різна у кожен конкретний етап шляху:

спочатку це 4 Махи,

у районі цілі "Циркон" починає пікірування та розганяється до 7,5 М. Проте, це лише на мить.

Бо ближче до землі ракета сповільнюється до 4,5 М (дозвукової швидкості, яка по зубах західному ППО SAMP/T та Patriot).

Раніше Москва стверджувала, що "Циркон" нібито був здатний долати всі сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Проте на випадку Києва ми можемо переконатися, що це був обман.

Характеристики російської ракети "Циркон"

Інші характеристики:

Довжина ракети: 8-9,5 м.

Маса бойової частини: 300–500 кг.

Дальність: від 450 км до 1 тис. км (європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, російські – 1 тис.). Залежить від траєкторії.

Висота польоту: 30-40 км.

Система управління: інерційна навігаційна система та активна радіолокаційна головка самонаведення.

Можливі види бойової частини: фугасна, проникаюча, ядерна.

Ціна. Скільки коштує така ракета — невідомо.

Звідки запускають. На початку планувалося, що запуск буде з надводних кораблів чи субмарин. Але українські морські дрони внесли поправки у локації для "паркування" кораблів Чорноморського флоту РФ. Тому випускається з мобільних наземних пускових установок "Бастіон" — на чотиривісному шасі, може нести дві ракети. Пускові установки можна швидко розгортати та так само швидко пересувати з місця пуску.

За скільки хвилин долітає до міст України

Точний час залежить від місця запуску та траєкторії польоту. Однак орієнтовно у разі запуску з Криму це:

Київ — 6 хвилин,

Житомир — 6,3 хвилини,

Чернігів — 6,8 хвилини,

Вінниця — 5,5 хвилин,

Запоріжжя — 3,3 хвилини,

Одеса — 2,6 хвилини,

Миколаїв — 2,5 хвилини,

Харків — 5,5 хвилин,

Полтава — 6,1 хвилини.

За скільки хвилин ракета долітає до різних міст України

Ракета передусім загрожує цивільним: долітає занадто швидко, а бойова частина навіть після збиття може завдати руйнувань. Річ у тому, що влучити саме у бойову частину під час збиття важко (саме тоді вибух відбувається у повітрі). Спрогнозувати, куди впаде нерозірвана БЧ і спричинить вибух із пожежею — нереально. Тому у випадку загрози потрібно спускатися до укриття та не ризикувати.

Відмінність "Циркона" від "Кинджала"

Як зазначає видання Defense Express, ЗМ22 "Циркон" немає гіперзвукової швидкості на кінцевій ділянці. Але використання гіперзвукового прямопотокового двигуна відрізняє його від Х-47 "Кинджал", де ракета просто прискорюється до таких швидкостей. Ракета "Кинджал" має твердопаливний двигун.

Відмінність також у способі запуску двох снарядів. Приміром, "Циркони" пускають із наземної установки, яку можуть розгорнути за лічені хвилини. А ось "Кинджал" запускається лише з літака МіГ-31К. Про зліт літаків українців заздалегідь попереджають усі моніторингові канали та часу дійти до укриття більше.

Чим “Циркон” відрізняється від “Кинджала”

"Кинджал" залишається швидкісною ракетою повітряного базування, яка атакує ціль за балістичною траєкторією, що потребує для його перехоплення комплексів протиракетної оборони з можливістю кінетичного знищення цілі. "Кинджал" є дорогою та обмеженою в кількості зброєю. Це товар, якого у Росії небагато.

Характеристики ракети “Кинджал”

Простими словами, "Циркон" виявився кращим за "Кинджал" (з точки зору росіян). Так, "Циркон", на відміну від "Кинджала" все ж таки є гіперзвуковою ракетою, що здатна підтримувати постійну гіперзвукову швидкість, а не лише короткочасно розганятися.

Ще одна відмінність полягає у тому, що росіяни можуть виготовляти лише один "Циркон" у місяць, каже військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Циркони" не виробляють, наприклад в такій кількості як "Кинджали". Так, "Кинджал" — це унікальна рідкісна ракета для російського військово-промислового комплексу, але "Циркони" ще більш унікальні. Одна ракета на місяць — ось темпи виробництва цих ракет", — каже Олександр Коваленко.

Також їх об’єднує те, що обидві ракети Україна може збивати наявною західною зброєю.

Атаки російською ракетою "Циркон" по Україні

Вирва від “Циркона” біля метро “Чернігівської”

Росіяни застосували "Циркон" 7 лютого, коли Київ зазнав масованої ворожої атаки. Тоді в Дніпровському районі Києва було пошкоджено лінію електропередач, а в землі утворилася глибока вирва. Тут і було виявлено уламки ракети "Циркон" — їх вдалося ідентифікувати фахівцям.

Уламок “Циркона” після обстрілу 25 березня

25 березня столицю знову обстріляли "Цирконами". На щастя, ППО перехопило ракети у небі над містом. Однак на Печерську було зруйноване приміщення державного навчального закладу.

Як повідомляв "Телеграф", експерт Defense Express Валерій Рябих розрахував час підльоту "Циркона" до низки міст України. У разі удару цими ракетами дуже складно попередити про атаку вчасно, щоб люди встигли пройти в укриття.