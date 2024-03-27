"Бойове завдання не виконує": експерт поділився висновками вивчення уламків "Циркону"

Усі російські характеристики "супер", "гіпер" по відношенню до цього озброєння не відповідають дійсності, зазначив він

Російська ракета "Циркон", якою, за попередніми даними, окупанти вдарили по Києву 25 березня, нездатна виконати певні бойові завдання. Зокрема, вона не летить точно у ціль.

Таку думку висловив керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький "Суспільному". Його висновки базуються на результатах експертизи уламків "Циркону".

"Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все що заряджене, всі характеристики "супер", "гіпер" — все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована", — каже експерт.

Андрій Кульчицький додав, що ППО України має змогу збивати "Циркон". Він розповів, що один з уламків ракети, яка вдарила по Києву 25 березня, має сліди збивання системою Patriot. За словами експерта, бойова частина "Циркона" несе не більше ніж 40 кілограмів вибухівки.

"Аналізи ми ще проводимо, визначимо яка саме там речовина. Але бойова частина мала: в порівняння і бойовою частиною таких ракет як X-101 та X-22 не йде", — резюмував Кульчицький.

Для довідки: "Циркон" — це російська протикорабельна крилата ракета. Згідно з російською інформацією, вона гіперзвукова і може досягати швидкості понад 8 махів (майже 10 тисяч кілометрів на годину). Москва стверджує, що "Циркон" нібито здатний долати всі сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Ракета здатна вражати як надводні, так і наземні цілі.

Як повідомляв "Телеграф", експерт Defense Express Валерій Рябих розрахував час підльоту "Циркона" до низки міст України. У разі удару цими ракетами дуже складно попередити про атаку вчасно, щоб люди встигли пройти в укриття.