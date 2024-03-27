"Боевую задачу не выполняет": эксперт поделился выводами изучения обломков "Циркона"

Все российские характеристики "супер", "гипер" по отношению к этому вооружению не соответствуют действительности, отметил он

Российская ракета "Циркон", которой, по предварительным данным, оккупанты ударили по Киеву 25 марта, неспособна выполнить определенные боевые задачи. В частности, она не летит точно в цель.

Такое мнение высказал руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий "Суспільному". Его заключения базируются на результатах экспертизы обломков "Циркона".

"Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" — все это слова, а на самом деле к боевому применению ракете еще идти и идти. Она летит не туда куда надо, выполняет не ту работу, для которой приспособлена", — говорит эксперт.

Андрей Кульчицкий добавил, что ПВО Украины имеет возможность сбивать "Циркон". Он рассказал, что один из обломков ракеты, ударившей по Киеву 25 марта, имеет следы сбивания системой Patriot. По словам эксперта, боевая часть "Циркона" несет не более 40 килограммов взрывчатки.

"Анализы мы еще ведем, определим какое именно там вещество. Но боевая часть малая: в сравнение с боевой частью таких ракет как X-101 и X-22 не идет", — резюмировал Кульчицкий.

Для справки: "Циркон" — это российская противокорабельная крылатая ракета. Согласно российской информации, она гиперзвуковая и может достигать скорости более 8 махов (почти 10 тысяч километров в час). Москва утверждает, что "Циркон" способен преодолевать все современные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Ракета способна поражать как надводные, так и наземные цели.

Как сообщал "Телеграф", эксперт Defense Express Валерий Рябых рассчитал время подлета "Циркона" к некоторым городам Украины. В случае удара этими ракетами очень сложно предупредить об атаке вовремя, чтобы люди успели пройти в укрытие.