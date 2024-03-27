В Киеве задержаны агенты ФСБ: готовили ракетные удары по телевышке и не только

Двух агентов в конце января 2024 года завербовал сотрудник ФСБ по Москве и Московской области

Служба безопасности Украины задержала агентурную группу ФСБ, которая готовила ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ. Им грозит пожизненное заключение.

Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе. Отмечается, что агентов удалось задержать в ходе спецоперации в Киеве и в Одессе.

"Они готовили ракетные удары по военным частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах. В зоне особого внимания агентов были армейские подразделения, обеспечивающие охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны на Полтавщине, а также Киевская телебашня и столичная ТЭЦ", — говорится в сообщении.

Изначально злоумышленники пытались найти места базирования украинских воинов, а затем отправить оккупантам координаты для корректировки атаки. Чтобы получить эту информацию, один из агентов устроился экспедитором в одесскую компанию, поставляющую продукты питания подразделениям Сил обороны.

Другой фигурант в свою очередь собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года. Он также фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, обеспечивающей электричеством и теплом значительную часть района.

Данная информация была необходима врагу для корректировки повторных или осуществлении новых ударов по местной ТЭЦ и телебашне. Их поймали "на горячем", когда те шпионили за потенциальными целями.

Было установлено, что один из агентов — инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой – 24-летний киевлянин. В конце января 2024 года их завербовал сотрудник ФСБ по Москве и Московской области.

Фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, как главнокомандующий ВСУ Александр Сырский помог задержать агента ФСБ.