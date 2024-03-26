Сырский помог поймать идейного агента ФСБ: громкие подробности от Малюка

Сырский помогал документировать вражеского агента

Топ-военнослужащий из оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" бесплатно работал на российских оккупантов и передавал врагу всю возможную разведывательную информацию. Задержать его помог нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Тогда он возглавлял соединение.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Подробностями он поделился в эфире национального телемарафона.

"Было понятно, что он (военнослужащий-предатель – ред.) передает врагу всю возможную разведывательную информацию, информацию из разных информационных потоков Украины, в том числе с ограниченным доступом. Нам удалось его обнаружить и задержать. Он был в звании подполковника", — сказал Малюк.

Он уточнил, что Александр Сырский помогал СБУ с документированием противоправных действий агента ФСБ. Также подчеркнул, что генерал был удивлен, когда узнал, что задержанный подполковник отказался от зарплаты в ФСБ РФ и работал "за идею", несмотря на то, что сам родом из Волыни.

Ранее "Телеграф" писал, что Василий Малюк отреагировал на свой заочный "арест" в России. Он отметил, что решение кремлевских ручных судей не заслуживает внимания.