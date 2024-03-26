"Вообще не использует": Малюк сказал, возят ли россияне военные грузы через потрепанный Крымский мост

Атака на мост нанесла повреждения не только надводной, но и подводной части сооружения. Последние значительно тяжелее

Российские террористы уже не используют Крымский мост для логистики после того, как его несколько раз поразили украинские спецслужбы. Во время ударов мост получил повреждения, которые визуально увидеть не удастся, но которые сильно подрывают его функциональность.

Об этом глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк рассказал в интервью ICTV. Он отметил, что СБУ выполнила задание по перерезанию логистики в этом направлении, которое получила от президента Украины Владимира Зеленского.

"Собственно и были проведены две успешные операции. Сейчас вы должны понимать, что они его не используют для поставки оружия, средств поражения и так далее. До успешных наших поражений за сутки там проходили от 42 до 46 поездов, возивших оружие и боеприпасы. Сегодня там за сутки идет четыре-пять. Четыре — это пассажиропоток, один из них — это товары общего потребления. То есть враг вообще не использует сегодня мост для поставок оружия и средств поражения", — отметил он.

Дело в том, что украинские атаки повредили подводную часть моста – опоры и бэки, на которых он стоит. Россияне работают над тем, чтобы полностью отремонтировать мост; когда они его восстановят, скорее всего, они снова будут пытаться возить через него боеприпасы и технику, и тогда СБУ снова атакует объект – спецслужба имеет потенциал для того, чтобы его полностью разрушить.

По словам Малюка, план начали разрабатывать в марте 2022 года, а в октябре впервые удачно взорвали мост. Самодельные взрывные устройства закамуфлировали под рулоны с пленкой. Мощность взрывчатки составила 21 тонну в тротиловом эквиваленте.

Ранее Малюк рассказал, что в прошлом году СБУ удалось выполнить немало ярких спецопераций на суше и на море. Нынешний год, по его словам, не станет исключением.

Также Служба безопасности Украины провела 13 успешных операций в девяти регионах России, направленных на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Из-за этого Россия сократила экспорт нефтепродуктов.