Серьезный удар по экономике РФ: глава СБУ поделился достижениями на поприще уничтожения вражеских НПЗ

У Кремля теперь меньше возможностей наполнять военный бюджет

Служба безопасности Украины (СБУ) провела 13 успешных операций в девяти регионах России, направленных на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Поэтому Россия сократила экспорт нефтепродуктов.

Об этом глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк рассказал в интервью ICTV. Спецслужбы продолжают работать, чтобы минимизировать поступления от экспорта, пополняющие военный бюджет России.

"Хочу подчеркнуть, что именно за счет нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет. Это фактически треть их бюджета и львиная доля военного бюджета. Что мы должны сделать? Понятно, что мы должны максимально минимизировать эти поступления и где-то "перекрыть кислород" господину Путину. Собственно, этим мы и занимаемся. Поэтому проведен ряд успешных операций соответствующими дальнобойными дронами", ― сказал Малюк.

Глава СБУ сказал, что в РФ на 12% снизили добычу и переработку нефтепродуктов. Он напомнил, что экспорт бензина полностью был остановлен с 1 марта 2024 года, о чем официально сообщили российские власти.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о последствиях удара по Куйбышевскому НПЗ. Этот завод находится в Самарской области. После атаки беспилотников 23 марта НПЗ потерял половину объемов переработки.