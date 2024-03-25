Серьезный удар по экономике РФ: глава СБУ поделился достижениями на поприще уничтожения вражеских НПЗ
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У Кремля теперь меньше возможностей наполнять военный бюджет
Служба безопасности Украины (СБУ) провела 13 успешных операций в девяти регионах России, направленных на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Поэтому Россия сократила экспорт нефтепродуктов.
Об этом глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк рассказал в интервью ICTV. Спецслужбы продолжают работать, чтобы минимизировать поступления от экспорта, пополняющие военный бюджет России.
"Хочу подчеркнуть, что именно за счет нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет. Это фактически треть их бюджета и львиная доля военного бюджета. Что мы должны сделать? Понятно, что мы должны максимально минимизировать эти поступления и где-то "перекрыть кислород" господину Путину. Собственно, этим мы и занимаемся. Поэтому проведен ряд успешных операций соответствующими дальнобойными дронами", ― сказал Малюк.
Глава СБУ сказал, что в РФ на 12% снизили добычу и переработку нефтепродуктов. Он напомнил, что экспорт бензина полностью был остановлен с 1 марта 2024 года, о чем официально сообщили российские власти.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о последствиях удара по Куйбышевскому НПЗ. Этот завод находится в Самарской области. После атаки беспилотников 23 марта НПЗ потерял половину объемов переработки.