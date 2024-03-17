В зоне поражения еще три завода: в сети показали карту поврежденных российских НПЗ

У России осталось еще много неповрежденных НПЗ

Российские нефтеперерабатывающие заводы в последние дни подвергаются налетам неизвестных дронов из-за чего повреждения уже получили 12 из них. Все они находятся в пределах 900-километровой зоны от границы Украины.

Как сообщает канал OSINT-аналитиков "Око Гора" в Telegram, в этой зоне остается еще три российских завода, которые пока еще не были атакованы. Остальные же находятся на расстоянии в более чем 1000 километров.

Отмечается, что 1000 километров, это заявленная дальность поражения украинского БПЛА "Лютый", а дальше поражать объекты российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры придется разве что с применением диверсантов.

Также там составили карту расположения российских НПЗ, отметив те из них, которые уже подвергались атакам беспилотников.

НПЗ, которые подвергались атакам, отмечены желтым

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что утром в субботу, 16 марта, беспилотники ударили по двум нефтеперерабатывающим предприятиям в Самарской области России — нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани и Новокуйбышевском НПЗ.

В ночь на 17 марта удары были нанесены по Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Помимо того был атакован аэропорт в Домодедово (Москва)