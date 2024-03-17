Не обошлось без СБУ: источник "Телеграфа" рассказал детали атаки на Славянский НПЗ в России

После попадания там произошел сильный пожар

В ночь на воскресенье, 17 марта, Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций и Силами беспилотных систем ВСУ атаковали дронами еще один нефтеперерабатывающий завод в России. В этот раз БПЛА ударили по Славянскому НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Об этом "Телеграфу" сообщил источник. Отмечается, что это уже 12-й нефтеперерабатывающий завод в России, атакованный беспилотниками СБУ.

Источник подчеркнул, что результат атаки был успешным. После попадания БПЛА был зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и являлись основной целью.

Славянск-на-Кубани на карте

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае раздалась серия мощных взрывов, после чего начался мощный пожар. Позже российские СМИ предположили, что беспилотники атаковали расположенный в городе нефтеперерабатывающий завод.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что утром в субботу, 16 марта, беспилотники ударили по двум нефтеперерабатывающим предприятиям в Самарской области России — нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани и Новокуйбышевском НПЗ. Они стали 10 и 11 российскими НПЗ, атакованными с января по март.