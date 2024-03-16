Первый юбилей: в России атаковано уже больше десятка НПЗ (карта)

С 12 марта началась вторая волна массированных ударов по российской нефтяной индустрии

Утром в субботу, 16 марта беспилотники ударили по двум нефтеперерабатывающим предприятиям в Самарской области России — нефтеперерабатывающий завод в Сызрани и Новокуйбышевский НПЗ. Они стали 10 и 11 российскими НПЗ, атакованными с января по март.

Карту девяти пораженных НПЗ в России за январь-март 2024 года, опубликовал OSINT Telegram-канал "Око Гора". Отмечается, что 12-15 марта произошла вторая волна массированных ударов по российской нефтяной индустрии, а судя по событиям утра 16 марта, она продолжается. Первая прошла во второй половине января.

Список российских нефтеперерабатывающих предприятий, которые подверглись атаке

Сызрань и Новокуйбышевск, где были атакованы НПЗ 16 марта

OSINT-аналитики подчеркивают, что выведение из строя российских НПЗ происходит в преддверии весеннего роста спроса на топливо. Собеседник издания Reuters в СБУ отметил, что "мы планомерно реализуем стратегию снижения экономического потенциала России".

Как пишет бизнесмен и блогер Роман Шрайк, Сызранский НПЗ находится в 800 км от контролируемой Украиной территории, Новокуйбышевский — в 900 км. Новокуйбышевский НПЗ №16 в российском топе, Сызранский — №23.

Как сообщал "Телеграф", по оценкам Bloomberg, по состоянию на 13 марта, в результате атак беспилотников, было выведено из строя 12% всей нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет о Рязанском заводе ПАО "Роснефть" под Москвой, Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области и заводе "НОРСИ" ПАО "Лукойл".