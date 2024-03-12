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Вторая за ночь: в РФ после атаки дрона загорелась нефтебаза "Лукойл" (фото и видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Загорелась одна из основных установок
Загорелась одна из основных установок. Фото Коллаж

Россияне заявили, что ночью их атаковали 25 БПЛА

Минувшая ночь оказалась "зажигательной" для России — после атаки беспилотника вспыхнули две нефтебазы. Одна — в Орле, а вторая загорелась рано утром в Нижегородской области.

"Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. Работает оперативный штаб", — написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

РосСМИ уточняют, что под удар попал "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово в Нижегородской области. По их данным, БПЛА попал прямо в установку перегонки нефти.

По словам местных жителей, горит установка АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка — одна из основных для таких предприятий). В "Лукойле" сообщили, что работа технологической установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" временно остановлена "в связи с инцидентом".

В минобороны РФ заявили, что в ночь на 12 марта объекты на территории страны атаковали 25 БПЛА. В атаке традиционно обвиняется "киевский режим". По заявлению ведомства, средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Московской области 2 БПЛА, Ленинградской — 1, Белгородской — 7, Курской — 11, Брянской — 1, Тульской — 1 и Орловской — 2.

Стоит отметить, что нефтебаза минувшей ночью загорелась и в городе Орел. Это, по заявлению местных властей, произошло "в результате падения беспилотника".

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 9 марта объекты на территории России атаковало 47 БпЛА самолетного типа. Под удар попал авиазавод, который важен для войны России против Украины.

Теги:
#Пожар #Россия #Атака #Беспилотники #Нефтебаза