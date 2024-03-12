Охота за россиянами продолжается: в ВМСУ назвали приоритетные цели на море

В последнее время россияне демонстрируют в Черном море нулевую активность

Украина способна нанести удар по любому российскому кораблю в Черном море, поскольку инициатива сейчас находится в ее руках. У военных уже есть список потенциальных целей для уничтожения, однако некоторые корабли находятся в приоритете на потопление.

Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии 24 канала. По его словам, в Черноморском флоте еще остались корабли, представляющие угрозу.

"Конечно, есть приоритетные цели. В первую очередь, это носители крылатых ракет, которых у них десяток в составе. Есть другие серьезные единицы — это ракетные катера, и патрульные, всевозможные фрегаты, корветы. То есть на самом деле там перечень еще достаточно существенный", – сказал он.

Плетенчук добавил, что в последнее время россияне демонстрируют фактически нулевую активность в Черном море. Скорее всего после недавней уже очередной потери корабля россияне ищут новый алгоритм использования остатков флота.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 5 марта в Крыму был уничтожен российский корабль "Сергей Котов". Вскоре в ГУР МО подтвердили информацию и заявили о своей причастности к этой успешной операции. Позже стало известно, что в результате происшествия погибших 7, пострадавших — 27 человек. Кстати, отремонтировать этот корабль уже не удастся.

После успешной операции по затоплению современного российского корабля "Сергей Котов" в Крыму пропагандисты советуют эвакуировать остатки Черноморского флота. При этом россияне признают, что Силы обороны превосходят их на море.

Украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ. Также многие суда были повреждены. Однако в строю еще остаются большие десантные корабли в количестве 5 единиц.