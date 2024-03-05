"РФ очень на него рассчитывала": могут ли отремонтировать затопленный корабль "Сергей Котов"

Судно было включено в состав Черноморского флота РФ 30 июля 2022 года

Затонувший российский корабль "Сергей Котов" в Крыму не подлежит восстановлению, несмотря на то, что это новое судно. Пытаться починить его бесполезно и за это, вероятнее всего, никто даже не будет браться.

Такое заявление сделала начальница Объединенного координационного (ОК) пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Киев24". По ее словам в состав Черноморского флота корабль был включен в июле 2022 года.

"На самом деле, по предварительным оценкам специалистов, латать там бесполезно и наверняка уже никто не будет. Хотя корабль достаточно новый. Он был включен в состав Черноморского флота РФ 30 июля 2022 года, то есть уже во время полномасштабного вторжения. Враг продолжал пополнять свои ресурсы", — отмечает Гуменюк.

Также Гуменюк добавила, что Россия рассчитывала на этот корабль, так как он оснащен современными системами зенитно-ракетной защиты. "Сергей Котов" должен был выполнять функции обороны и охраны пунктов базирования или другие важных объектов оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 5 марта в Крыму прогремели взрывы. Позже выяснилось, что на полуострове был затоплен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов". Позже в ГУР подтвердили информацию и раскрыли свою причастность к успешной операции.