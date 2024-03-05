Что известно о российском корабле "Сергей Котов", который мог пострадать в ходе ночной атаки на Крым

Он стал четвертым кораблем в серии, пополнив ряды Черноморского флота РФ

В ночь на вторник, 5 марта в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов у Крымского моста, движение по которому было перекрыто. Однако мишенью атаки мог стать не столько мост, сколько патрульный корабль россиян "Сергей Котов", находившийся в Феодосийском районе. Российские "военкоры" не исключают, что украинские военные как минимум подбили корабль.

"Сергей Котов" — один из новейших кораблей в военно-морском флоте России, третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160. ОН был спущен на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года. Названо судно в честь участника Второй мировой войны войны – героя СССР контр-адмирала Сергея Котова. В состав Черноморского флота корабль вошел уже во время полномасштабной войны России против Украины — 30 июля 2022 года, сообщается на сайте flot.com.

Тактико-технические характеристики

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 суток.

Экипаж: до 80 человек

Размеры

Водоизмещение: 1300 тонн

Длина: 94 метра

Ширина: 14 метров

Осадка: 3,4 метра

На корабле установлены два маршевых дизельных двигателя общей мощностью 34000 л.с. Его вооружение состоит из 76-мм артиллерийской установки АК-176МА, многоканального зенитного ракетного комплекса "Штиль-1", зенитного ракетного комплекса ближнего действия 3М-47 "Гибка", двух малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65. Кроме того, на судне может базироваться вертолет Ка-27ПС.

Напомним, российские СМИ пишут, что ночная атака на оккупированный Крым была комбинированной. ВСУ применили как воздушные беспилотники, так и "безэкипажные катера" – российские террористы так называют украинские морские дроны.

Как ранее сообщал "Телеграф", гроза российских кораблей на Черном море, морские дроны Службы безопасности Украины под названием "Sea Baby", подверглись модернизации. Они стали значительно быстрее, мощнее и сокрушительнее, почти не напоминая свои первые прототипы образца 2022 года. При этом морские дроны теперь способны не только нести взрывчатку, но и имеют на вооружении неуправляемые ракеты.