Що відомо про російський корабель "Сергій Котов", який міг постраждати під час нічної атаки на Крим

Він став четвертим кораблем у серії, поповнивши лави Чорноморського флоту РФ

У ніч на вівторок, 5 березня, в окупованому Криму пролунала серія вибухів біля Кримського мосту, рух яким було перекрито. Однак мішенню атаки міг стати не стільки міст, скільки патрульний корабель росіян "Сергій Котов", що перебував у районі Феодосії. Російські "військори" не відкидають, що українські військові щонайменше підбили корабель.

"Сергій Котів" — один із найновіших кораблів у військово-морському флоті Росії, третій серійний (четвертий за рахунком) патрульний корабель (корвет) проєкту 22160. Він був спущений на воду на верфі "Залив" в січні 2021 року. Названо судно на честь учасника Другої світової війни – героя СРСР контр-адмірала Сергія Котова. До складу Чорноморського флоту корабель увійшов уже під час повномасштабної війни Росії проти України – 30 липня 2022 року, повідомляється на сайті flot.com.

Тактико-технічні характеристики

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

Розміри

Водотоннажність: 1300 тонн

Довжина: 94 метри

Ширина: 14 метрів

Осад: 3,4 метри

На кораблі встановлені два маршові дизельні двигуни загальною потужністю 34000 к.с. Його озброєння складається з 76-мм артилерійської установки АК-176МА, багатоканального зенітного ракетного комплексу "Штиль-1", зенітного ракетного комплексу ближньої дії 3М-47 "Гнучка", двох малогабаритних дистанційно-керованих протидиверсійних гранатометних комплексів. Крім того, на судні може базуватись вертоліт Ка-27ПС.

Нагадаємо, російські ЗМІ пишуть, що нічна атака на окупований Крим була комбінованою. ЗСУ застосували як повітряні безпілотники, так і "безекіпажні катери" – російські терористи так називають українські морські дрони.

Як раніше повідомляв "Телеграф", гроза російських кораблів на Чорному морі, морські дрони Служби безпеки України під назвою "Sea Baby" зазнали модернізації. Вони стали значно швидше, потужнішими і нищівнішими, майже не нагадуючи свої перші прототипи зразка 2022 року. При цьому морські дрони тепер здатні не тільки нести вибухівку, а й мають на озброєнні некеровані ракети.