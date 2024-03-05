У Криму вночі чули сильні вибухи: міг потонути ще один російський корабель

ЗСУ застосували як повітряні безпілотники, так і "безекіпажні катери" – російські терористи так називають українські морські дрони

У Керчі та Феодосії у тимчасово окупованому російськими терористами Криму вночі 5 березня пролунали сильні вибухи. Офіційних коментарів з боку України не було, а російські терористи заявили про атаку Збройних сил на низку російських об'єктів на території півострова.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, вибухи було чутно біля Кримського мосту, рух яким було перекрито.

Втім, зазначається, що мішенню атаки міг стати не стільки міст, скільки патрульний корабель росіян "Сергій Котов", який перебував у районі Феодосії. Щобільше, російські "воєнкори" не виключають, що українські військові як мінімум підбили корабель.

Російські ЗМІ пишуть, що атака була комбінована. ЗСУ застосували як повітряні безпілотники, так і "безекіпажні катери" – російські терористи так називають українські морські дрони.

Нагадаємо, що гроза російських кораблів на Чорному морі, морські дрони Служби безпеки України під назвою "Sea Baby", зазнали модернізації. Вони стали значно швидшими, потужнішими та більш нищівними, майже не нагадуючи свої перші прототипи зразка 2022 року. При цьому морські дрони тепер здатні не тільки нести вибухівку, але й мають на озброєнні некеровані ракети.

Не відстає від СБУ розробник морських дронів MAGURA V5, що вже неодноразово проявили себе у бою. Планується, що дрони повністю розкриють свій потенціал у недалекому майбутньому. Виробники дронів зазначають, що у планах — розміщення на безпілотниках засобів ППО та інших систем ураження.