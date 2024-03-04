Полюватимуть не лише на кораблі: розробники дронів MAGURA V5 розповіли, як посилять зброю

Вже зовсім скоро морські дрони зможуть уражати всі типи цілей

Морські дрони MAGURA V5, що вже неодноразово проявили себе у бою, повністю розкриють свій потенціал у недалекому майбутньому. Виробники дронів зазначають, що у планах — розміщення на безпілотниках засобів ППО та інших систем ураження.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів начальник ГУР Кирило Буданов. Він зауважив, що відповідні роботи вже ведуться.

"Зараз спеціалісти працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити засоби ППО. Я не технік, але розумію, що це задача доволі складна. Бо ж потрібні засоби виявлення цілі, захоплення повітряного об'єкта, засіб ураження – і це все треба розмістити на досить малій платформі. Це непроста задача чисто технічно, але вона реальна", — зазначив головний розвідник.

Один з розробників "Магури" пояснив, що "удари хвиль і перепади тиску від цього створюють таке навантаження на конструкції дрона, що розробити стабілізатор, здатний поглинути такі коливання – це мегазадача. А без стабільної платформи жодна система ураження не буде працювати, бо просто не зможе завестись і вистрілити".

Разом з тим зазначають, вже зовсім скоро морські дрони зможуть уражати всі типи цілей: наземні, надводні й повітряні. Робота над цим просувається.

Самі ж дрони планують зробити менш помітними. Зокрема, працюють над тим, щоб безпілотники вміли на деякий час пірнати у воду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як морські дрони MAGURA V5 полюють на кораблі РФ. Вони успішно ліквідували російський ракетний катер "Івановєц" та великий десантний корабель "Цезарь Куніков". Ефективність роботи з "Магурами" вразила й росіян.