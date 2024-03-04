"Навіть Буданов не наважується ними керувати": розробники дронів "Магура" розповіли, як вони полюють за кораблями РФ

Ефективність нової тактики роботи з "Магурами" вразила і росіян

Дрони "Магура", які успішно ліквідували російських ракетний катер "Івановець" та великий десантний корабель "Цезар Куніков", свою роботу почали ще у листопаді 2023 року. Українські розвідники застосовують їх групами, вражаючи ціль поступово.

Не дивно, що у "Магур", взявши до уваги потоплені катери "Серна" та "Акула", чотири повністю знищених суден РФ. Про це повідомляє Українська Правда.

"Якщо раніше кількість дронів була меншою, і головною задачею було просто влучити в військовий корабель, то зараз вони діють уже групами більше 5 одиниць. А це дозволяє розподіляти ролі в групі, визначати черговість атаки і т.д.", – розказав виданню один із членів команди розробників "Магури".

У першій фазі важливі знерухомити ціль, тому початковий удар зазвичай завдається по двигунах.

"У другій фазі удари наносяться у найбільш вразливе місце корабля. Їх заздалегідь визначають при вивченні цілі під час планування місії. Якщо вдалося створити пробоїну, то наступні удари наносяться туди ж", – каже розробник "Магур".

У тертій же, кінцевій фазі, залишається лише спостерігати, як тоне судно.

Зазначається, що дрон "Магура" – це дуже недешева річ. Точна ціна достеменно не відома, але йдеться про мільйони гривень за одиницю. Вартість дрона настільки велика, що, як пише видання, навіть керівник ГУР Кирило Буданов, який часто ходить зі своїми бійцями на завдання, жодного разу не піддався спокусі покерувати ним особисто.

"Я не керував дроном. Це – зброя, перш за все. І серйозна техніка, яка коштує досить серйозних грошей наших платників податків. Думаю, кожен має займатись своєю справою", – пояснив Буданов.

Очевидно, що збитки росіян від ударів "Магури" значно перевищують вартість дронів.

Ефективність нової тактики роботи з "Магурами" вразила і росіян, адже Москва нещодавно завдала удару одразу кількома "Іскандерами" в один із виробничих майданчиків, де комплектувались дрони. Проте після цього все виробництво перебралося на підземні локації.

Буданов пояснив, що дало змогу перейти від простого ураження кораблів до майже гарантованого потоплення: "Ви ж бачите, технології розвиваються, майстерність операторів росте. Я хотів би вам сказати, що це виключно питання наших технологій та навченості. Але інколи впливають ще і фактори навченості екіпажу корабля, проти якого працюють. Ну і все ж таки удача теж часом має певне місце. Так, нам буває щастить, але щастить завжди тим, хто підготовлений".

Раніше "Телеграф" писав, що окупантів незабаром "потішать" деякі нові дрони на кшталт оновленого морського безпілотника MAGURA.