Скільки кораблів Чорноморського флоту Росії потопила Україна: інфографіка

Він налічував понад 70 кораблів

Україна від початку російської війни потопила п’яту частину Чорноморського флоту РФ. Підрахунки зроблено за загальним тоннажем кораблів.

Про це заявив німецький експерт з України Маттіа Неллес, повідомляє BILD. За його словами, навесні 2022 року Чорноморський флот РФ налічував понад 70 кораблів і російська пропаганда називала його "непереможним".

Однак після знищення крейсера "Москва" флот відійшов від берегів України. З того часу у відкритому морі та в доках ЗСУ знищили 13 кораблів та саму будівлю штабу ЧФ у Севастополі.

Крім того, в ніч проти 1 лютого в Криму ЗСУ морськими безпілотниками потопили ракетний катер "Івановєц". Неллес опублікував інфографіку про втрати ЧФ із початку війни.

За його підрахунками, за загальним тоннажем кораблів, втрати флоту становлять уже 20%.

"Якщо дивитись на історію, Росія не є значною військово-морською державою. Силою країни завжди була її армія, а не флот. Це стосується і Чорного моря, де вони самі затопили частину флоту в Кримську війну в 1854 році і після революції в 1918 році. Успіхи України проти путінських військових кораблів після 2022 року ілюструють нестачу сучасних технологій та непрофесіоналізм моряків", — заявив історик з Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері Ян Берендс.

Нагадаємо, Україна вдарила російським ракетним катером "Івановєц" морськими дронами власного виробництва. А саме — MAGURA V5. На борту знищеного ГУР-овцями російського катера "Івановєц" могло бути близько 40 моряків. Такі висновки зробили з огляду на штатну кількість особового складу.

Раніше "Телеграф" зібрав інформацію про корабель, який дещо відрізняється від своїх побратимів за проектом 1241 року. "Івановєц" став одним із понад 40 катерів, чиє будівництво почалося ще за часів СРСР, але має одну важливу відмінність.