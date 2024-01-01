Чому росіяни бояться запускати ракети з Чорного моря: експерт назвав причину

Постійні удари по флоту РФ ускладнили їм логістику

Перед Новим роком, Росія вивела у Чорне море ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту. Ворог поставив на бойове чергування три надводних ракетоносії – два фрегати та малий ракетний корабель.

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в коментарі 24 Каналу. За його словами, Росія зараз може бути обережною у використанні "Калібрів" через логістичні проблеми її флоту.

Братчук каже, що запас ракет "Калібр" цілком дозволяв Росії використати їх в останній масованій ракетній атаці на Україну 29 грудня. Але наразі росіян від використання "Калібрів" зупиняє порушення логістики в Чорному морі.

"Росіянам потрібно відстрілятись і споряджати "Калібрами" військові кораблі в Севастополі, а це надзвичайно тривожно й надзвичайно небезпечно. Ми знаємо, що вогневі засоби, які є на озброєнні українського війська, здатні досягати будь-якої локації на території тимчасово окупованого Криму", – зазначив Братчук.

Імовірно, вихід російських кораблів у Чорне море був спрямований на демонстрацію "сили" й намагання показати, що чорноморський флот Росії досі здатен загрожувати усій Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія випустила по Україні понад 5000 ракет і дронів. Протиповітряна оборона (ППО) України змогла "приземлити" 3543 ворожі об’єкти.