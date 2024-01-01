Почему россияне боятся запускать ракеты из Черного моря: эксперт назвал причину

Постоянные удары по флоту РФ усложнили им логистику

Перед Новым годом Россия вывела в Черное море ракетоносители с 24 "Калибрами" на борту. Враг поставил на боевое дежурство три надводных ракетоносителя – два фрегата и малый ракетный корабль.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в комментарии 24 Канала. По его словам, Россия сейчас может быть осторожна в использовании "Калибров" из-за логистических проблем ее флота.

Братчук говорит, что запас ракет "Калибр" полностью позволял России использовать их в последней массированной ракетной атаке на Украину 29 декабря. Но россиян от использования "Калибров" останавливает нарушение логистики в Черном море.

"Россиянам нужно отстреляться и снаряжать "Калибрамы" военные корабли в Севастополе, а это чрезвычайно тревожно и чрезвычайно опасно. Мы знаем, что огневые средства, которые есть на вооружении украинской армии, способны достигать любой локации на территории временно оккупированного Крыма", – отметил Братчук.

Вероятно, выход российских кораблей в Черное море был направлен на демонстрацию "силы" и попытку показать, что черноморский флот России до сих пор способен угрожать всей Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия выпустила по Украине более 5000 ракет и дронов. Противовоздушная оборона (ПВО) Украины смогла "приземлить" 3543 вражеских объекта.