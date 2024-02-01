Російський "Івановєц" на морському дні: у ВМС розповіли про ймовірні втрати ворога

Наслідки скорочення корабельного складу РФ — суттєві

На борту знищеного ГУР-івцями російського катера "Івановєц" могло бути близько 40 моряків. Такі висновки зробили з огляду на штатну кількість особового складу.

Про це повідомили Військово-Морські сили України на своїй сторінці у Фейсбук. У відомстві зазначили, що подібні втрати — суттєві.

"Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. З огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ є теж суттєвими", — йдеться в повідомленні.

До того ж підкреслили — у складі чорноморського флоту РФ лише три подібних катери, а на борту "Івановця" могли бути ще й протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км.

Військові нагадали, що подібні втрати ворога у 41-й бригаді ракетних катерів сталися не вперше. Так, у вересні 2023-го спільними зусиллями СБУ та ВМС було пошкоджено малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".

"Ця операція — чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму є шкідливим для їхнього здоров'я", — зазначили у ВМС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про морські дрони, якими українці шугають російський флот у Чорному морі.