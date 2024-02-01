Российский "Ивановец" на морском дне: в ВМС рассказали о возможных потерях врага

Последствия сокращения корабельного состава РФ существенные

На борту уничтоженного ГУР-овцами российского катера "Ивановец" могло быть около 40 моряков. Такие выводы сделали, учитывая штатное количество личного состава.

Об этом сообщили Военно-Морские силы Украины на своей странице в Фейсбуке. В ведомстве отметили, что подобные потери существенные.

"Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Учитывая штатное количество личного состава у 40 моряков, последствия сокращения корабельного состава РФ тоже существенны ", — говорится в сообщении.

К тому же подчеркнули — в составе черноморского флота РФ всего три подобных катера, а на борту "Ивановца" могли быть еще и противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью полета до 130 км.

Военные напомнили, что подобные потери врага в 41 бригаде ракетных катеров произошли не впервые. Так, в сентябре 2023-го совместными усилиями СБУ и ВМС был поврежден малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум".

"Эта операция — очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья ", — отметили в ВМС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о морских дронах, по которым украинцы полыхают российский флот в Черном море.