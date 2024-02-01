Стал частью "подводного" флота: ГУР потопило российский ракетный катер "Ивановец", видео

Его ориентировочная стоимость $60-70 миллионов долларов

Российский ракетный катер "Ивановец" оказался на дне Черного моря. Произошло это в результате успешной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает ГУР в Telegram. Также разведка показала эксклюзивное видео этой операции.

Спецоперация проходила в ночь на четверг, 1 февраля. Воины спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота Российской Федерации.

ГУР отмечает, что эта операция стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24.

Отмечается, что вражеский катер находился на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

"В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением ― "Ивановец" дал крен на корму и затонул", — говорится в сообщении.

Стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов. Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.

Какие характеристики утопленного катера

Российский ракетный катер "Ивановец" также известен как "Тарантул-III". Он входит в состав Черноморского флота России и оснащен мощным противокорабельным оружием, включая сверхзвуковую корабельную систему крылатых ракет. "Ивановец" обладает способностью запускать противокорабельные крылатые ракеты по надводным целям.

Российский ракетный катер "Ивановец"

Этот небольшой, но очень мощный военный корабль предназначен для миссий береговой обороны и имеет водоизмещение примерно 550 тонн с максимальной скоростью до 35 узлов. "Ивановец" обладает способностью запускать противокорабельные крылатые ракеты по надводным целям.

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