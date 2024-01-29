Падение Ил-76: в ГУР сделали новое заявление о военнопленных украинцах

Киев рассчитывает на международное расследование

Украина смогла подтвердить, что ранее обнародованный российскими пропагандистами список военнопленных, которые якобы находились на борту разбившегося под Белгородом Ил-76 — действительно те украинцы, которых подавали на обмен. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Расследование продолжается. И речь пока идет не о версиях, а о фактах и информации. Да, информации стало несколько больше. Мы смогли верифицировать, подтвердить, что обнародованный список – это действительно те люди, которых подавали на обмен. Как это произошло: официальные переговорщики передали (Украине данные — ред.) о том, что на ту информацию, которую обнародовали пропагандисты, они могут ссылаться. Таким своеобразным способом", — сказал он в эфире программы "Свобода. Утро".

Юсов отметил, что Украина должна приложить все усилия, чтобы выяснить судьбу этих людей и это обязательно будет сделано. По его словам, Киев по-прежнему рассчитывает на международное расследование.

"И РФ формально признает мандаты ООН, МККК. Так какова хотя бы одна причина, по которой международные эксперты не могут исследовать и провести расследование этого инцидента, если действительно нечего скрывать?… Что касается самого падения самолета, здесь до сих пор остается гораздо больше вопросов, чем ответов", — констатировал представитель ГУР.

По его словам, обнародованных фото и видеоматериалов по поводу этого крушения крайне мало. Все, что показала РФ носит отрывочный характер.

"И умышленно подаются те (фото и видео, — ред.) под таким ракурсом, чтобы средства поражения нельзя было определить, потому что попадание тех или иных ракет от тех или иных установок имеет свои характерные признаки, и эксперты, специалисты, OSINT-эры могут определить, чем был сбит самолет", — объяснил он.

Юсов подтвердил, что контакт с РФ по поводу дальнейших обменов пленными продолжается. В том числе речь идет и о возвращении на родину военнослужащих.

"Как бы трудно ни было, мы понимаем конечную цель. И потому, несмотря на все нюансы, это общение, эта работа продолжается… Это дает причины считать, что действительно в ближайшее время мы все же будем иметь новые результаты)", — резюмировал он.

Напомним, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. В России заявили, что якобы на борту было 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Они обвинили в сбитии самолета Украину. В ГУР Минобороны подтвердили, что в этот день должен был состояться обмен пленными.

Как сообщал "Телеграф", глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина и Россия пока не могут ответить, почему произошло крушение самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Однако позиция РФ, заявляющей о наличии военнопленных на борту, является странной.