В России рядом с Украиной рухнул военный самолет, пишут о десятках погибших: фото и видео

Ориентировочная стоимость самолета — 27 миллионов долларов

В Корочанском районе Белгородской области 24 января упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительным данным, все, кто находился на борту, погибли.

"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", — написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее.

Корочанский район на карте

Российские каналы публикуют первые фото с места крушения Ил-76. Предварительно, погибли 74 человека. Ориентировочная стоимость самолёта Ил-76 — 27 миллионов долларов.

Источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета, указав, что "это их работа". Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты С-300, которыми россияне обстреливают Харьковскую область.

Минобороны РФ заявило, что на борту Ил-76 якобы находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Однако, как известно, российские власти регулярно подают искаженную информацию, поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений, надеемся на это. Тем более в этом сомневаются даже пропагандисты.

Для справки: Ил-76 — российский тяжелый военно-транспортный самолет, предназначенный для транспортировки техники и грузов различного назначения. Самолет способен доставлять, в зависимости от модификации, грузы максимальной массой 28—60 т на расстояние 3600—4200 км с крейсерской скоростью 770—800 км/ч.

Как сообщал "Телеграф", 14 января ВСУ сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и повредили воздушный командный пункт Ил-22М. На А-50 погиб весь экипаж, а среди находившихся на борту Ил-22М также есть потери.