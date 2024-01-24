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У Росії поряд з Україною впав військовий літак, пишуть про десятки загиблих: фото і відео

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Іл-76 Новина оновлена 24 січня 2024, 11:28
Іл-76. Фото росЗМІ

У Корочанському районі Бєлгородської області 24 січня впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Про це повідомили місцеві пабліки.

"Зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Змінив свій робочий графік і виїхав у район. Усі подробиці пізніше", — написав голова Білгородської області В’ячеслав Гладков раніше.

Всі 63 людини на борту Іл-76, що розбився під Бєлгородом загинули. Про це пишуть росСМИ.

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