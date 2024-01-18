Знищення літака А-50: в Росії назвали імена ліквідованих членів екіпажу – ЗМІ

Серед ліквідованих офіцерів з екіпажів А-50 та Іл-22М є дуже високорангові особи

Російські ЗМІ почали публікувати перші дані щодо ліквідованих членів екіпажу російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який збили 14 січня, а також про вбитих росіян на борту пошкодженого повітряного командного пункту Іл-22М. Інформація про знищених росіян неповна та не має офіційного підтвердження.

Список загиблих опублікував російський канал "Досье шпиона". У повідомленні підкреслюється, що цей список не є повним, оскільки на А-50 загинув увесь екіпаж, а серед тих, хто перебував на борту Іл-22М, також є втрати.

Серед ліквідованих офіцерів з екіпажів А-50 та Іл-22М є дуже високорангові особи – полковник, підполковник та два майори. Окрім того, перевіряється інформація щодо перебування на борту А-50 генерал-лейтенанта Пчели. Цікаво, що окупанти позначаються у списках, не як загиблі, а нібито як "зникли безвісти".

Серед російських втрат внаслідок знищення двох літаків:

Левченко В.В., підполковник, командир літака А-50;

Квасов М.А., майор, штурман літака А-50;

Шадров А.С., майор, член екіпажу А-50;

Кутузов Д.А., капітан, член екіпажу А-50;

Болясніков М.С., капітан, член екіпажу А-50;

Ізмайлов А.І., старший лейтенант, член екіпажу А-50.

Бурмістров, полковник, перебував на борту літака Іл-22М.

Окрім того, російські терористи визначилися з версією загибелі літаків. Усім ЗМІ та "воєнкорам" наказано розповсюджувати версію, що мав місце "дружній вогонь" з боку російської протиповітряної оборони. За повідомленням, навіть вже знайшли "винного" у знищенні літаків.

"Видано нові інструкції, згідно з якими підрозділи ППО в індивідуальному порядку інформуватимуться у разі "роботи" літаків ДРЛВ в зоні їхньої відповідальності. Як ви розумієте, у випадковість і невдалий збіг обставин ніхто не повірив", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 січня ввечері над Азовським морем було знищено ворожий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Це підтвердив головком ЗСУ Валерій Залужний.

Аналітик Том Купер, який написав багато книг про радянські та російські військові літаки, поділився своєю теорією, як Повітряним силам України вдалося збити один із дуже рідкісних та цінних російських літаків радіолокаційного виявлення А-50. Українці просто перехитрили росіян.

Збиті ЗСУ російські літаки – це дуже жирні цілі. А-50 — це летючий радар, що дозволяє бачити зверху все. Він наводить російську авіацію та крилаті ракети на цілі. Докладніше про нього ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".

Іл-22М – це цілий командний пункт у повітрі. Про нього ми також докладно розповідали.