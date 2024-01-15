Іл-22М зрешетило: з'явилося фото російського літака, підбитого ЗСУ

Полетить не скоро

У мережі зʼявилось фото підбитого Іл-22М, по якому відпрацювали українські захисники. Кадри свідчать про значні пошкодження повітряного судна.

Світлину пошкодженого Іл-22М опублікував російський телеграм-канал. Можна дійти висновку, що літак навряд чи функціонуватиме повноцінно найближчим часом.

Пошкоджений російський літак, очевидно, приземлився в Анапі. Росіяни не можуть натішитись "героїзму" своїх льотчиків.

"Якщо сказати, що екіпаж Іл-22 – справжні герої, це означає нічого не сказати. Сподіваюся, їхню історію ми почуємо від першої особи", — написав російський телеграм-канал про авіацію Fighterbomber.

Зауважимо, що підбитий літак є важливим для росіян у війні проти України, адже може здійснювати обстріли стрілецько-гарматними боєзапасами та бомбами. На початку повномасштабного вторгнення російські повітряні сили мали 12 літаків Іл-22М та 10 Іл-22 (старішої модифікації). Коштує таке повітряне судно близько 30 млн доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Збройних силах України показали останній політ російського літака А-50 перед збитком над Азовським морем. Рідкісна і важлива "пташка" була ліквідована в "Азовському трикутнику".