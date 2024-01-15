Ил-22М изрешетило: появилось фото российского самолета, подбитого ВСУ

Полетит не скоро

В сети появилось фото подбитого Ил-22М, по которому отработали украинские защитники. Кадры свидетельствуют о значительных повреждениях воздушного судна.

Фотографию поврежденного Ил-22М опубликовал российский телеграм-канал. Можно сделать вывод, что самолет вряд ли будет функционировать полноценно в ближайшее время.

Поврежденный российский самолет, по-видимому, приземлился в Анапе. Россияне не могут насладиться "героизмом" своих летчиков.

"Если сказать, что экипаж Ил-22 – настоящие герои, это значит ничего не сказать. Надеюсь, их историю мы услышим от первого лица", — написал российский телеграм-канал об авиации Fighterbomber.

Заметим, что подбитый самолет важен для россиян в войне против Украины, ведь может производить обстрелы стрелково-пушечными боезапасами и бомбами. В начале полномасштабного вторжения у российских воздушных сил было 12 самолетов Ил-22М и 10 Ил-22 (старшей модификации). Стоит такое воздушное судно около 30 млн. долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Вооруженных силах Украины показали последний полет российского самолета А-50 перед убытком над Азовским морем. Редкая и важная "птичка" была ликвидирована в "Азовском треугольнике".