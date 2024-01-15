Мощный успех ВСУ: чем именно могли сбить российский А-50, рассказал эксперт

ЗРК должен был отработать на предельной дальности

Российский самолет А-50 могли сбить над Азовским морем с помощью ЗРК Patriot. Украинские военные могли использовать немецкую версию комплекса.

Об этом в эфире Киев24 рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко. По его словам, поражение такой цели было сложной задачей.

"Я склоняюсь, что российское ПВО – это 10%. И 90%, что это наши зенитчики достали на грани возможностей комплекса "Петриот". Потому что там расстояние примерно более 150 км. А заявленная дальность "Петриота" – 160 км", – отметил эксперт.

Несмотря на определенные сложности с работой Patriot на высоте, эксперт считает, что поражение цели произошло благодаря немецкой модели, которую предоставили Украине.

"Но это дальность на малой высоте. А-50, который на базе ИЛ-76, работает на высотах 6-8 тысяч метров. На такой высоте "Петриоту" очень трудно достать. Но я склоняюсь, что это был второй блуждающий немецкий "Петриот", — подчеркнул Романанко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что российские самолеты А-50 и Ил-22 были сбиты Воздушными силами Украины. Это произошло над Азовским морем вечером 14 января.