Уничтожение А-50 и Ил-22М: сколько уникальных самолетов ДРЛО осталось у России и почему это плохо для оккупантов

Их число уменьшается еще с 2023 года

Очередная успешная атака Воздушных сил Украины или, как утверждают в России, "дружественный огонь" привела к уничтожению сразу двух редких самолетов – "летающего радара" А-50 и воздушного пункта управления Ил-22. Обе уничтоженные цели являются очень редкими в рядах ВВС оккупантов, и на всю РФ их может теперь оставаться всего 19-20 единиц.

Такие разночтения могут быть вызваны фактом повреждения А-50 на аэродроме в Мачулищах под Минском в феврале 2023 года. Тогда неизвестный беспилотник приземлился на самолет и взорвался, тем самым повредив редкое и очень дорогое воздушное судно (цена до 330 млн дол.).

До вторжения в Украину на вооружении РФ было всего девять самолетов А-50, один из которых был поврежден в Беларуси, а второй — сбит 14 января над Азовским морем. Хотя поврежденный в Мачулищах самолет в марте 2023 года отправили на ремонт в Россию, сведений о его возвращении в строй так и не поступало. Так что можно предположить, что или ремонт оказался очень серьезным и работы продолжаются, или его попросту списали, так как повреждения оказались слишком большими.

В любом случае, у РФ осталось всего семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, способных часами "висеть" в воздухе и вести разведку радаром на расстоянии от 400 км до 800 км.

Как пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, А-50 обычно работает в паре с пунктом воздушного управления Ил-22, почему собственно атаке 14 января подверглись они оба. При этом летают они всегда одними и теми же маршрутами, на которых А-50 ведет разведку, а Ил-22 осуществляет управление и корректировку действий оккупантов, исходя из данных самолета ДРЛО.

Командных пунктов воздушного наблюдения Ил-22 в ВВС России изначально было 14, но еще во время бунта ЧВК "Вагнер" во главе с Иосифом Пригожиным, 25 июня один такой самолет был сбит наемниками. А после же потери Ил-22 над Азовским морем таких самолетов останется 12.

Поскольку на вооружении ВС РФ осталось всего семь А-50 и 12 Ил-22, теперь работа их дальней радиолокационной разведки будет осложнена – хотя одномоментно в воздухе могут находится до четырех самолетов ДРЛО, подменить их другой четверкой уже не выйдет.

И хотя главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение двух воздушных судов врага, в самой России активно муссируется вопрос, что А-50 и Ил-22 были сбиты своей ПВО.