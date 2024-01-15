Могли сбить сами россияне? Появилась новая версия уничтожения ИЛ-22 над Азовским морем

Сбивка самолетов — это огромная оплеуха для РФ, считает Братчук.

Один из российских самолетов, предположительно сбитых над Азовским морем вечером 14 января, мог быть ошибочно поражен российской системой ПВО. Как отмечается, противовоздушная оборона могла работать в защиту Керченского моста.

Такие данные сообщают РосСМИ. В настоящее время подтверждения этой информации, как и официального сообщения о сбитии собственно самолетов, нет.

Добавим, что в момент удара по самолетам в регионе объявлялась тревога, оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту. Отдельные источники сообщают, что российскому пилоту вроде бы удалось посадить самолет ИЛ-22, известно, как минимум, о двух раненых.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона заявил, что сбивание самолетов — это огромная пощечина для РФ. Он надеется, что скоро будет официальная информация от Воздушных сил,

"Версии могут быть разнообразны. Сейчас есть рабочая версия по Ил-22, поработавшая российская ПВО. Что касается самолета, который пополнил подводный флот Российской Федерации и находится на борту авианосца "Москва", то понятно, что Украина сегодня начинает иметь огневые средства поражения, которые для врага, во-первых, неизвестны, во-вторых, мы можем наносить те неожиданные удары, особенно в той операционной зоне, которую враг еще до недавнего времени считал своей. Можем говорить о южном направлении", — заметил он.

Братчук подчеркнул, что российская авиация чувствовала себя достаточно спокойно до декабря прошлого года. Сейчас ситуация поменялась.

"Надеемся, что это поражение будет действительно официально подтверждено, и это станет огромной оплеухой для РФ", — сказал он.

По его мнению, ущерб А-50 — "это не просто эмоциональная пощечина, это будет способствовать улучшению ситуации с авиационной компонентой на южном направлении. Это — глаза и уши российской авиации".

Что известно о сбитых самолетах

Эти самолеты важны для россиян – самолет радиолокационного обнаружения А-50 и самолет Ил-22. Стоимость одной машины – более 330 млн. долларов США.

А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе военно-транспортного самолета Ил-76. При СССР А-50 должен был стать аналогом западных самолетов AWACS. Россияне имели три самолета А-50 и шесть самолетов А-50У; один из "летающих радаров" был поврежден 26 февраля 2023 года в Беларуси.

Ил-22М – воздушный защищенный пункт управления, а также самолет радиотехнической разведки, созданный при СССР на базе пассажирского самолета дальней авиации Ил-18. В начале вторжения у российских террористов было 12 таких самолетов (из 33, изготовленных во времена советского режима). Один из Ил-22М был сбит "вагнеровцами" во время мятежа Пригожина в июне 2023 года.

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