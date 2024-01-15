Знищення А-50 та Іл-22М: скільки унікальних літаків ДРЛО залишилося у Росії і чому це погано для окупантів

Їхня кількість зменшується ще з 2023 року

Чергова успішна атака Повітряних сил України або, як стверджують у Росії, "дружній вогонь" призвела до знищення одразу двох рідкісних літаків — "радару, що літає" А-50 і повітряного пункту управління Іл-22. Обидві знищені цілі є дуже рідкісними в рядах ВПС окупантів, і на всю РФ їх тепер може залишатися всього 19-20 одиниць.

Такі різночитання можуть бути спричинені фактом пошкодження А-50 на аеродромі в Мачулищах під Мінськом у лютому 2023 року. Тоді невідомий безпілотник приземлився на літак і вибухнув, тим самим пошкодивши рідкісне і дороге повітряне судно (ціна до 330 млн дол.).

До вторгнення в Україну на озброєнні РФ було лише дев’ять літаків А-50, один із яких був пошкоджений у Білорусі, а другий — збитий 14 січня над Азовським морем. Хоча пошкоджений у Мачулищах літак у березні 2023 року відправили на ремонт до Росії, відомостей про його повернення до ладу так і не надходило. Тож можна припустити, що або ремонт виявився дуже серйозним і роботи продовжуються, або його просто списали, оскільки пошкодження виявилися надто великими.

У будь-якому випадку, у РФ залишилося всього сім літаків далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50, здатних годинами "висіти" в повітрі та вести розвідку радаром на відстані від 400 км до 800 км.

Як пише військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, А-50 зазвичай працює в парі з пунктом повітряного управління Іл-22, чому власне атаки 14 січня зазнали вони обоє. При цьому літають вони завжди одними й тими самими маршрутами, на яких А-50 веде розвідку, а Іл-22 здійснює управління та коригування дій окупантів, виходячи з даних літака ДРЛО.

Командних пунктів повітряного спостереження Іл-22 у ВПС Росії спочатку було 14, але ще під час бунту ПВК "Вагнер" на чолі з Йосипом Пригожиним, 25 червня один такий літак був збитий найманцями. А після втрати Іл-22 над Азовським морем таких літаків залишиться 12.

Оскільки на озброєнні ЗС РФ залишилося всього сім А-50 та 12 Іл-22, тепер робота їхньої дальньої радіолокаційної розвідки буде ускладнена – хоча миттєво в повітрі можуть перебувати до чотирьох літаків ДРЛО, підмінити їх іншою четвіркою вже не вийде.

І хоча головком ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення двох повітряних суден ворога, у самій Росії активно мусується питання, що А-50 та Іл-22 були збиті своєю ППО.