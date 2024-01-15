Могли збити самі росіяни? З'явилася нова версія знищення ІЛ-22 над Азовським морем

Збиття літаків — це величезний ляпас для РФ, вважає Братчук

Один з російських літаків, імовірно збитих над Азовським морем ввечері 14 січня, міг бути помилково вражений російською системою ППО. Як зазначається, протиповітряна оборона могла працювати на захист Керченського мосту.

Такі дані повідомляють росЗМІ. Наразі підтвердження цієї інформації, як і офіційного повідомлення про збиття власне літаків, немає.

Додамо, що у момент удару по літаках в регіоні оголошувалася тривога, окупанти перекривали рух Кримським мостом. Окремі джерела повідомляють, що російському пілоту начебто вдалося посадити літак ІЛ-22, відомо, як мінімум, про двох поранених.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону заявив, що збиття літаків — це величезний ляпас для РФ.

"Версії можуть бути різноманітні. Зараз є робоча версія стосовно Іл-22, що попрацювала російська ППО. Що стосується літака, який ми дійсно сподіваємося, чекаємо офіційної інформації Повітряних сил, поповнив підводний флот Російської Федерації і знаходиться на борту авіаносця "Москва", то зрозуміло, що Україна сьогодні починає мати вогневі засоби ураження, які для ворога є по-перше невідомимим, по-друге, ми можемо наносити ті удари, які є неочікуваними. Особливо в тій операційній зоні, яку ворог ще донедавна вважав своєю. Наприклад, ми можемо говорити про південний напрямок", — зауважив він.

Братчук підкреслив, що російська авіація почувалася досить спокійно до грудня минулого року. Зараз ситуація змінилася.

"Сподіваємося, що це ураження буде дійсно офіційно підтверджено, і це стане величезним ляпасом для РФ", — сказав він.

На його думку, збиття А-50 — "це не просто емоційний ляпас, це буде сприяти поліпшенню ситуації з авіаційною компонентою на південному напрямку. Це — очі і вуха російської авіації".

Що відомо про збиті літаки

Зазначимо, що ці літаки важливі для росіян – літак радіолокаційного виявлення А-50 та літак Іл-22. Вартість однієї машини – понад 330 млн доларів США.

А-50 – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, створений на базі військово-транспортного літака Іл-76. За часів СРСР А-50 повинен був стати аналогом західних літаків AWACS. Росіяни мали три літаки А-50 та шість літаків А-50У; один з "літаючих радарів" був пошкоджений 26 лютого 2023 року у Білорусі.

Іл-22М – повітряний захищений пункт керування, а також літак радіотехнічної розвідки, який створений за часів СРСР на базі пасажирського літака дальньої авіації Іл-18. На початку вторгнення російські терористи мали 12 таких літаків (з 33, виготовлених за часів радянського режиму). Один з Іл-22М був збитий "вагнерівцями" під час заколоту Пригожина у червні 2023 року.

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